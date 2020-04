Toutes les réponses de ‘Westworld’ 3 × 05

S’il y a quelque chose à dire pour le chapitre cinq de la troisième saison de Westworld, c’est que l’information est tout. Le bien, le mal, les tortures et les terreurs qui attendent la périphérie d’un monde brillant et apparemment parfait. Mais le l’avenir utopique commence à montrer ses vraies couleurs comme la dystopie, quand Dolores trouve la clé qui ouvrira la porte à des secrets à ne pas découvrir. Ou du moins c’est l’opinion de Sarec, qui se bat comme un redoutable ennemi contre l’élément anormal au milieu de son monde calculé en millimètres.

Il y a une certaine réminiscence de l’univers imaginé par les Sœurs Wachowski pour la trilogie The Matrix, dans l’obsession du contrôle que l’intrigue décrit dans le futur dans plusieurs décennies. Si dans la saga emblématique de la science-fiction une simulation créait l’illusion de la réalité, Westworld prend la décision de recréer cette perception du mutable à travers des données, des corrélations et des séquences logiques, ce qui en théorie nous permettrait de prédire avec précision l’avenir de chacun homme et femme soumis à une intelligence artificielle sans morale ni émotion. C’est alors, lorsque Dolores devient l’élément qui provoquera un changement à grande échelle, la conscience d’une société habituée– sans le savoir – obéir. Quelque chose que l’androïde connaît très bien.

Bien sûr, Westworld a passé beaucoup de temps cette saison à méditer sur la vie, le hasard et les gens ordinaires, dans un accent qui commençait à se révéler être un cycle presque fastidieux que la série accentuait intentionnellement et manipulativement. Soudain, ce monde parfait de bâtiments rayonnants et de rues soignées n’est rien de plus que le reflet d’une sorte de contrôle morbide qui envahit, soumet et finalement domine complètement chaque personne qui faisait autrefois partie du système. Maintes et maintes fois, le script insiste sur le fait que l’arrière-plan de ce pouvoir est la décision sans scrupules d’utiliser la confidentialité dans un algorithme suffisamment précis pour prédire l’avenir. “Nous méritons tous de connaître notre destin”, dit Colours à Caleb, alors que le monde s’effondre autour de lui au rythme étrange de David Bowie.

Terreurs invisibles, lignes torsadées

HBO

L’épisode a progressé lentement pour raconter l’histoire de Sarec, dont l’obsession de la qualité de vie pour détruire l’équilibre précaire d’une certaine possibilité de survie est au centre de toutes ses machinations et, peut-être, le moyen le plus direct de comprendre l’impulsion motrice qui vous amène à affronter l’imprévisible. Lors des premières scènes, nous connaissons son histoire et aussi ce qui se passe autour d’elle, un contexte qui humanise son besoin désespéré de domination absolue.

En fait, le personnage joué par Vincent Cassel, est une projection de Robert Ford et de la même manière que le défunt créateur de Westworld, Sarec tente d’exercer un contrôle absolu sur le monde. Seulement cette fois, c’est le vrai, convertid est un pâle reflet du parc appartenant à Delos. La comparaison est troublante, lorsque les preuves montrent que le citoyen de cette possibilité future dans laquelle les engrenages du comportement humain sont soumis à une idée unique, est l’hôte d’un grand observateur mystérieux qui détient le pouvoir avec une supposée bonté qui n’est rien d’autre que la cupidité.

Mais encore une fois, Westworld ne porte qu’un regard critique sur la recherche, l’organisation et l’utilisation du pouvoir de l’information, transformée en une arme aussi puissante que mortelle. Pour Dolores, c’est un idéal corrompu par une ambition qui ne lui appartient pas et pour Sarec, une recherche obsessionnelle d’un sens qui peut répondre à ses propres peurs. Les deux se font face dans une brève conversation qui donnera probablement le ton aux prochains chapitres de la série. Ayant fait de Dolorès le symbole d’une rébellion encore inexplicable, Sarec doit chercher les moyens de l’affronter et réduire les dégâts que sa volonté imparable a créés jusqu’à présent. Mais aucun d’eux ne connaît encore les limites de son ennemi. Et c’est cette confrontation aveugle qui oriente peut-être les pas des deux vers le dernier tronçon de l’intrigue.

Curieusement, la troisième saison est courbée – ou du moins cela semble suggérer sa capacité étrange pour les rebondissements dans le temps et le mélange de notions floues d’agence – pour être le reflet de la première. Le labyrinthe mythique de Westworld (construit pour l’illumination des androïdes et à la fin, leur pleine conscience), est reproduit dans la décision de Dolores d’offrir au monde sans méfiance ses propres secrets. Comme s’il s’agissait de la fin d’un voyage initiatique vers la connaissance, le cinquième chapitre de Westworld est obsédé par la démonstration de l’obscurité et de la violence qui peuvent exister au bord de l’autonomie intellectuelle de ceux qui n’ont jamais rien connu d’autre que le contrôle.

Bien sûr, Westworld insister sur les avantages d’un script de triche mais aussi dans un jeu de miroirs, qui n’est toujours pas aussi solide qu’on pourrait s’y attendre. Cela est peut-être dû au fait que la décision tragique de Dolorès de libérer ou de mourir n’est pas entièrement convaincante. La survivante de l’île paradisiaque tordue de Délos, semble aller d’un côté à l’autre dans ses motivations. S’il y a deux chapitres, il semblait évident que toute son intention était concentrée sur la création d’une rébellion qui permettrait aux androïdes d’habiter un monde à leur mesure, maintenant Dolores canalise ses efforts dans quelque chose de plus transcendantal. Mais la série ne montre pas la raison des changements et surtout d’une transformation presque spirituelle. Belle, implacable et statuaire, Dolores va d’un côté à l’autre, démontrant sa puissance mais aussi la qualité superficielle de ses intentions les plus concrètes.

Caleb, au bord de la raison

La série de Jonathan Nolan et Lisa Joy montre un intérêt particulier pour le personnage joué par Aaron Paul, et continue pourtant sans montrer sa vraie valeur au sein d’une intrigue qui a tout l’air d’être destinée à une construction plus définie de Dolores, à travers la souffrance invisible de son partenaire stupéfait.

Dans le chapitre cinq, nous n’avons pratiquement rien vu d’autre que les flash-back inévitables sur un passé traumatisant et une séquence intrigante, dans laquelle la drogue de fabrication de ce monde déshumanisé transforme un voyage d’action en une combinaison séquentielle de musique et de textures visuelles extraordinaires. . Mais le crochet séduisant n’est pas suffisant pour apporter une vraie profondeur à un personnage qui gravite toujours et tourne autour de la puissance de Dolores, sans que le script ne clarifie encore suffisamment quel est son véritable rôle à l’avenir. De nouveau Caleb est le témoin ahuri de ce qui se passe autour de lui Et c’est Caleb qui prend la décision de révéler ce qui se cache derrière le froid contrôle qu’elle subit dans la société dans laquelle elle vit. Pour le meilleur ou pour le pire, dans un monde d’hôtes à visage humain, la personnalité brisée et fragmentée du personnage semble être la seule vraie chose dans un jeu de miroir obsédant.

En fin de compte, la série utilise l’une de ses ressources habituelles et façonne la réalité à travers la musique et différents filtres de couleurs dans une polychromie rayonnante et inexplicable. Mais au milieu des intrigues chronologiques de plus en plus complexes et qui se chevauchent, les notes de musique d’Apocalypse Now et de The Shining ne suffisent pas à satisfaire la curiosité de ce qui pourrait se passer ensuite. Et c’est peut-être le plus gros problème auquel la série est confrontée dans ses trois derniers chapitres.