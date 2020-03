Toutes les séries Marvel visibles sur Disney +

Le prochain 24 mars arrivera en Espagne Disney +, le service VoD de la maison des souris qui regroupe tous ses titres et ceux des sociétés qui ont racheté ces dernières années. Ce sont Fox, Lucas Film et Marvel.

Tout ce qui porte la marque Disney a un certain pourcentage de succès garanti, mais si vous doutez de ce que porte le sceau Marvel, c’est ce qui triomphe le plus ces jours-ci. Si vous êtes un fan de Marvel, Disney + est un abonnement indispensable que vous devez avoir et plus encore lorsque vous voyez la liste complète des séries de super-héros que vous pouvez voir où et quand vous le souhaitez. Grands classiques des années 80 aux premières séries exclusives de la plateforme.

Femme araignée (1979)

Avant tous les super-héros, la première à avoir sa série de dessins était Jessica Drew, Spider-Woman, contrairement à la bande dessinée Jessica Drew dirigeait un magazine appelé “Justice” dans lequel son neveu Billy et le photographe Jeff l’accompagnaient. La série a duré une seule saison de 16 chapitres et il n’y avait aucune adaptation dans les bandes dessinées.

Les nouvelles aventures de Spider-Man (1981)

L’un des grands classiques et protagoniste de nombreux mèmes. Vous pouvez profiter de ce chef-d’œuvre réalisé par Don Jurwich et avec des scripts de Larry Parr, Jeffrey Scott, Donald F. Glut, Christy Marx, Creighton Barnes, Steve Ditko, Jack Hanrahan et Stan Lee.

Le Spiderman et ses incroyables amis (1981)

Coetanea de la précédente, mais dans laquelle Spiderman partage la proéminence avec Iceman et Fire Star. Les trois super-héros partagent un appartement avec tante May et un chien.

X-Men (1992-1997)

L’un des grands classiques de Marvel, la série X-Men diffusée de 1992 à 1997. On y a pu voir les aventures des mutants Cyclops, Wolverine, Rougue, Storm, Beast, Gambit, Jubilee, Jean Gray et Professor mutants X.

Iron Man (1994)

Tony Stark a également eu sa série de dessins animés. Dans la première saison de cette série, presque aucun des épisodes n’était des adaptations d’histoires comiques, bien qu’elles puissent sembler mauvaises connues sous le nom de Mandarin ou Blizzard.

Les quatre fantastiques (1994)

Fantastic Four était une série télévisée animée, composée de 26 épisodes et créée en 1994, par Marvel Studios et Saban Entertainment. La série maintient le concept des Quatre Fantastiques, mais dans de nombreux épisodes, elle inclut d’autres personnages de “Marvel Universe”. Comme dans la deuxième saison de la série Iron Man, le style d’animation change et se rapproche des bandes dessinées Marvel.

Spider-Man (1994)

Les années 90 ont également eu leur série Spider-Man. La série se compose de 65 épisodes, qui ont été initialement diffusés entre le 19 novembre 1994 et le 31 janvier 1998; ce qui en fait la série la plus complète du spiderman. La série a été écrite par John Semper Jr et produite par Marvel Films Animation. Cette série animée est considérée comme le Spider-Man le plus réussi.

L’incroyable Hulk (1996)

Créé en 1996 également par Marvel Studios et Saban Entertainment (la marque de jouets). La voix de Hulk dans la version originale était de Lou Ferrigno, le même acteur qui a joué le géant vert dans la série d’action en direct de 1977.

Silver Surfer (1998)

Le héros argenté avait une série animée à la fin des années 90, un fantastique quatre spin-off qui a duré 13 chapitres. La série a pris plusieurs libertés des bandes dessinées originales et n’a utilisé que des personnages cosmiques ou extraterrestres de l’univers Marvel. Cette série sera disponible uniquement en anglais.

Spiderman Unlimited (1999)

La série n’est pas une continuation de la série précédente de 1994 mais un spin-off de cela. La série devait durer deux saisons de 13 chapitres, mais malgré une cote acceptable, elle a été éliminée sans préavis et remplacée par The United Avengers.

The United Avengers (1999)

Avant le grand écran, les vengeurs figuraient déjà dans le petit avec une série de dessins animés diffusés pendant un an. Il présentait Antman, Wonderman, The Wasp, Vision, Scarlet Witch, Hawkeye, Tigra et the Falcon. Ensemble, ils travaillent à protéger le monde des super-vilains comme le robot Ultron, le chef du maître du baron maléfique Zemo ou des extraterrestres comme The Zodiac Gang.

X-Men Evolution (2000-2003)

Sa sortie est contemporaine du film X-Men et reformule largement la conception traditionnelle du groupe, car nombre de ses personnages ont été repensés à l’adolescence au lycée.

Iron Man Armored Adventures (2008-2010)

Tony Stark a répété la série en 2008, mais ici, il était un jeune adolescent qui utilise ses inventions technologiques pour arrêter les méchants. Ses amis, Jim ‘Rhodey’ Rhodes et Pepper Potts, les aident dans leurs aventures courageuses et dangereuses.

Wolwerine et les X-Men (2009)

Les X-Men sont revenus à la charge en 2009. A cette occasion, après une explosion, le professeur X et Jean Gray ont disparu et les X-Men doivent se rencontrer à nouveau et combattre avec les forces du mal avec l’aide de Wolwerine .

The Super Hero Squad Show (2009-2010)

Une sorte de nouveaux vengeurs est apparu en 2009 porté par Hasbro qui avait de nouvelles figurines à vendre. Ce groupe était composé de Captain America, Iron Ma, Hulk, Falcon, Reptile, Hawkeye, Silver Sufer, Thor, Wolwerine, Carol Danvers et Scarlet Witch.

The Avengers: les héros les plus puissants de la Terre (2010-2012)

L’argument de la série est un mélange de l’Univers 616 (l’Univers Marvel traditionnel), avec l’Univers Marvel Ultimate, il y a donc des différences claires entre la ligne de continuité traditionnelle et l’Ultimate.

Ultimate Spiderman (2012-2016)

Ce récent épisode de Spiderman sur le petit écran a présenté des écrivains tels que Brian Michael Bendis (qui écrit également la série comique du même nom), Paul Dini et Man of Action (un groupe formé par Steven T. Seagle, Joe Kelly, Joe Casey et Duncan Rouleau).

Peter Parker est Spider-Man depuis un an. Il a sauvé des vies et s’est battu contre des super-vilains, mais il est toujours en train d’apprendre à devenir un super-héros. Nick Fury de S.H.I.E.L.D. Peter offre à Peter l’opportunité de s’entraîner pour être un vrai super-héros et devenir “The Ultimate Spider-Man”. Cependant, Peter devra d’abord apprendre à travailler avec une équipe de quatre autres super-héros adolescents: Nova, White Tiger, Iron Fist et Power Man.

Cette série n’ayant pas d’ouverture, nous vous laissons un fan fait de scènes d’elle.

Hulk et les agents de SMASH (2013-2014)

Rick Jones décide d’aider Hulk, qui est considéré par les gens comme un monstre, pour être reconnu comme un super-héros, pour cela, il crée un site Web où il publie des vidéos de ses aventures mettant en évidence le côté humain et sensible de Hulk. Dans une mission compliquée, Hulk est aidé par She-Hulk, Skaar et Red Hulk, après quoi Rick finit par devenir A-Bomb. Après une autre mission, les cinq super-héros décident de créer leur propre équipe, appelée Les Agents de S.M.A.S.H., sans donner vraiment de sens à l’acronyme pour faire face aux menaces qu’aucun autre super-héros ne peut affronter. Les agents de S.M.A.S.H. ils ont leur base près de la ville de Vista Verde (où Bruce Banner est devenu le premier Hulk) et font souvent face à diverses menaces à un récurrent étant un grand ennemi de Hulk, le Leader (qui est la clé de l’origine de Skaar)

The United Avengers (2013-2018)

Sous l’impulsion des films Avengers, en 2013, la série animée est revenue à la télévision sur Disney XD. Des années après la dissolution des Avengers, Tony Stark / Iron Man fait face à Red Skull où il tue apparemment Captain America en le désintégrant. Tony rassemble Hawkeye, Thor, Hulk, Black Widow et Falcon, le nouveau membre, pour arrêter Red Skull et son allié, MODOK.

Gardiens de la Galaxie (2015-2018)

Également motivée par le film, la série Guardians of the Galaxy a été présentée en 2015 au Disney XD. Tout en servant de continuation spirituelle au premier film, le réalisateur James Gunn a déclaré qu’il ne faisait pas partie de l’univers cinématographique Marvel ni n’était lié au long métrage ou à sa suite.

Spiderman (2017-aujourd’hui)

Le seul qui continue à être diffusé aujourd’hui sur Disney XD et qui a déjà renouvelé pour une troisième saison. La deuxième moitié de la deuxième saison de Spider-Man de Marvel débutera en septembre prochain, en commençant par un arc en cinq parties basé sur Spiderman Superior.

Adventures of Super Heroes (2017-2019)

Conçue pour les plus petits de la maison, la première saison se compose de 10 épisodes de 3,5 minutes dans lesquels vous verrez Spider-Man faire équipe avec d’autres héros Marvel courageux et inspirants tels que Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, Ant -Homme, Black Panther, The Wasp, Mme Marvel et plus encore.

Future Avengers (2017)

L’une des sorties les plus particulières de Marvel Entertainment car c’était un anime qui n’était diffusé qu’au Japon. Bien que la première saison se soit terminée en 2017, la série a remporté une deuxième saison l’année suivante. Cependant, l’anime n’est jamais venu en Europe.

Pour le moment, ce sont les séries Marvel que Diseny + va récupérer et peuvent être vues sur sa plate-forme, comme annoncé sur Twitter, les annonces et mises à jour à venir devraient être notifiées.

Nouveautés

N’oubliez pas qu’en plus de ces séries, Disney + publiera également plusieurs séries inédites d’action réelle. Ce sera trois, Wandavision, Loki et The Falcon et le Winter Soilder (The Falcon and the Winter Soldier), on ne sait pas grand-chose de ces séries, à part qu’elles seront jouées par les mêmes acteurs que les derniers films Marvel et qu’elles seront basées sur leur univers cinématographique.

Les événements de la série ont lieu après le film Avengers: Fin de partie de 2019 et sont produits par Marvel Studios.

Vous manquez une série dans la liste? Envie de revoir ces grands classiques?