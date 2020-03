toutes vos spécifications sont filtrées

Pour OnePlus, il a été impossible d’éviter les fuites constantes de OnePlus 8 et 8 Plus, ses nouveaux fleurons. Bien que certaines fonctionnalités aient été publiées ces dernières semaines, liste complète des spécifications. Les données ont été partagées par Ishan Agarwal, qui possède une longue histoire de fuites mobiles fiables.

Exclusif: ils arrivent! Voici la liste complète des spécifications du # OnePlus8 & 8 Pro. On dirait que # OnePlus8Pro va être une bête avec un écran QHD + de 6,78 “120 Hz et une configuration de caméra 48 + 48 + 8 + 5MP. Aura également une charge sans fil de 30 W et un indice de protection IP68. Je suis tellement excité! # OnePlus8Series pic.twitter.com/j1AAo19q4J

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 25 mars 2020

Le frère cadet de la famille, le OnePlus 8, intègre un écran 6,55 pouces AMOLED et taux de rafraîchissement de 120 Hz, une nouveauté qui commence à être une tendance dans les panneaux haut de gamme. A l’intérieur on trouve un processeur SnapDragon 865 avec prise en charge 5G. RAM (LPDDR5), comme d’habitude, sera offert dans des variantes de 8 et 12 Go. Il en va de même pour le stockage interne UFS 3.0, qui sera disponible en 128 ou 256 Go.

Concernant la section photographique, une configuration de trois caméras avec capteurs de 48, 16 et 2 mégapixels. La caméra frontale, quant à elle, restera allumée 16 MP. La batterie atteint une capacité de 4 300 mAh avec support de charge rapide de 30 W. Livré dans les magasins en noir, vert et couleurs “luisantes”. Bien sûr, nous continuons sans information sur le prix.

Le modèle hautes performances, le OnePlus 8 Pro, conserve l’écran avec la technologie AMOLED, mais avec une taille qui atteint 6,78 pouces. De même, il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le processeur est le SnapDragon 865 5G et sera proposé en variantes de 8 Go / 128 Go et 12 Go / 256 Gorespectivement pour la RAM et le stockage interne.

Entrer dans le domaine des nouvelles concernant le OnePlus 8, à l’arrière, il étreint quatre caméras avec capteurs 48 + 48 + 8 + 5 mégapixels. L’avant conserve 16 MP. Sa batterie a une capacité de 4,510 mAh et, soyez prudent, montrez-vous prise en charge de la charge rapide sans fil 30 W. La recharge standard est également de 30W et la réversible de 3W.La dernière surprise est qu’elle sera certifiée étanche. IP68. Ses couleurs: bleu, noir et vert.

Nous attendons toujours de connaître la date de présentation officielle des deux terminaux.

👇 Plus en Hypertextuel