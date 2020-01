Toy Story 4 arrive à Disney Plus en février – voici le programme complet

Disney Plus continuera de se développer en février avec de nouveaux contenus originaux et des films plus anciens, mais en regardant le calendrier de sortie de février, il y a un point fort clair. Toy Story 4, qui suit Woody, Buzz et le reste du gang alors qu’ils se font de nouveaux amis (Forky, joué par Arrested Development Tony Hale) et retrouvent les anciens (Bo Peep), sort le 5 février.

Une liste des sorties de Disney Plus en février publiées par Techradar révèle la date de sortie du quatrième film Toy Story, ainsi que plusieurs autres sorties prévues. Forky a déjà fait son chemin vers le service avec la série Forky pose une question, mais le film sur lequel il est à l’origine n’est pas encore disponible sur le service de streaming.

Un autre ajout notable ici est Timmy Failure: Mistakes Were Made, un nouveau film réalisé pour le service réalisé par le lauréat des Oscars Tom McCarthy (Spotlight). Il est adapté de la série de livres de Stephan Pastis. La liste complète des versions annoncées pour février est ci-dessous.

Quoi de neuf sur Disney Plus en février?

1er fevrier

Big Business autour du monde en 80 jours

5 février

7 février

Journal d’un futur président (nouvel épisode) One Day at Disney (nouvel épisode) Marvel’s Hero Project (nouvel épisode) Timmy Failure: Mistakes Were Made

9 février

14 Février

Journal d’un futur président (nouvel épisode) One Day at Disney (nouvel épisode) Marvel’s Hero Project (nouvel épisode)

16 février

Iron Man et Hulk: Heroes United

21 février

Journal d’un futur président (nouvel épisode) One Day at Disney (nouvel épisode) Marvel’s Hero Project (nouvel épisode)

28 février

Journal d’un futur président (nouvel épisode) One Day at Disney (nouvel épisode) Marvel Hero Project (nouvel épisode)

Disney a également des sorties de films majeures à l’horizon, mais pas avant mars: le nouveau film de Pixar, Onward, arrive le 6 mars, tandis que le nouveau Mulan en live-action arrivera en salles le 27 mars.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Toy Story 4 – Bande-annonce officielle 2