Toyota Corolla 5p, familles. Nous analysons la nouvelle Toyota

La Toyota Corolla est entrée avec force dans le marché des berlines motorisées hybrides de taille moyenne, affichant une offre intéressante de versions carrosserie d’une part et de motorisations d’autre part. Nous avons déjà eu l’occasion de tester le modèle de type berline, avec un coffre qui se démarque à l’arrière, et Touring Sports, la version familiale, qui montait respectivement les moteurs de 122 et 180 chevaux.

A cette occasion, nous avons pu avoir entre les mains la version la plus compacte et peut-être la plus sportive: la version cinq portes, avec le moteur le moins puissant (122 ch). Les trois propositions de Toyota avec les deux propulseurs mettent en place un catalogue très intéressant (sans prendre en compte d’autres options) qui couvre largement les besoins possibles des acheteurs qui optent pour des carrosseries de type touristique et qui sont intéressés par des motorisations hybrides austères en consommation et avec émissions réduites, méritant le label ECO.

Fiche technique de la Toyota Corolla 5 portes

Cette version peut être la taille la plus appropriée pour une utilisation en ville car elle mesure 4,37 mètres, soit environ 30 centimètres de moins que les versions berline et familiale que nous avons testées. L’avant est exactement le même que les deux autres versions, tandis que l’arrière est plus court et sans porte-à-faux avec un profil qui semble un peu plus dynamique que ceux-ci.

La conception de la carrosserie entraîne certains changements dans l’habitabilité et même dans la conception des vitres arrière qui, dans ce cas, ont une surface plus petite que dans les deux types de carrosserie mentionnés. Le hayon n’est pas trop grand et il a un becquet sur le dessus qui est assez discret mais lui donne un air plus sportif que dans les autres versions.

Un autre élément qui change aussi inévitablement est celui des groupes optiques à l’arrière, plus similaires que dans la version familiale mais petits si l’on regarde à quoi ressemble la version berline. Le pare-chocs change également, il est plus large et avec une grande zone de plastique noir en bas.

Toyota Corolla: intérieurs

À l’intérieur, la Toyota Corolla à cinq portes a les mêmes caractéristiques et l’espace à l’avant que ses deux autres frères. Comme nous l’avons souligné dans les tests de ces deux modèles, la qualité des finitions est bonne bien que les matériaux ne soient pas aussi raffinés que dans les modèles concurrents, la sensation est d’un intérieur moderne et bien résolu mais sans trop de luxe que nous pouvons trouver chez leurs cousins ​​Lexus par exemple.

Les commandes sont toutes très confortables à utiliser et assez intuitives. Les indicateurs derrière le volant sont assez informatifs avec un affichage discret des couleurs que nous pouvons changer si nous choisissons par exemple le mode sport, dans ce cas la couleur de l’instrumentation passera du bleu au rouge pour le compteur kilométrique affiché sur un affichage numérique en centre. Nous pouvons passer du mode d’affichage analogique au mode d’affichage numérique et afficher différents types d’informations sur le fonctionnement de la voiture.

Comme dans le cas des autres versions, le système d’information et de divertissement n’a pas été beaucoup renouvelé par rapport aux modèles précédents et continue d’offrir des graphismes et un fonctionnement quelque peu dépassés en plus de ne pas être compatible avec Android Auto et Apple Car play. Le système d’accès aux menus les plus utilisés grâce aux boutons qui entourent l’écran est confortable et vous permet de combiner son fonctionnement avec l’activation des options sur l’écran tactile naturellement.

De plus, son positionnement dans la partie supérieure du tableau de bord est bon pour ne pas avoir à regarder trop loin de la route. Les sorties de ventilation centrales sont collées au bas de l’écran, ce qui n’est pas trop esthétique. Ci-dessous, nous trouvons la rangée de commandes et d’informations du système de climatisation avec diverses options, y compris un mode qui dégivre la lunette arrière en même temps que les rétroviseurs latéraux.

Espace plus petit

Contrairement aux deux autres versions, l’espace arrière de celle-ci est plus petit et l’accès aux carrés est également plus compliqué. Tout cela en raison de la forme de la carrosserie et de sa longueur plus courte, ce qui rend moins confortable pour les personnes de grande taille d’avoir moins d’espace pour les jambes et d’être moins grand que la Toyota Corolla Turing Sports et la berline.

Botte réduite

En ce qui concerne le coffre aussi perd inévitablement contre ces versions, pas moins de 237 de moins que la version Touring Sports par exemple. Le portail n’est d’ailleurs pas trop large si on le compare avec d’autres modèles de cinq portes de la concurrence avec ce que l’accès à l’intérieur du coffre est quelque peu inconfortable (sans devenir gênant).

Cependant, il s’agit d’un espace disponible qui se situe au milieu des alternatives de ses concurrents d’autres marques et est un espace utilisable et polyvalent, notamment grâce à la possibilité de rabattre les sièges arrière au format 40/60 habituel Avec ce que nous pouvons obtenir pour obtenir un espace de chargement pratiquement plat.

Dynamique de la Toyota Corolla

Dans le test dynamique, il fallait tenir compte du fait que bien que ce modèle ait la même motorisation que le modèle berline que nous avons testé, il y avait deux différences bien que non significatives: que la bataille de la version cinq portes soit 60 millimètres plus petite que la version berline et le poids est également moindre dans un peu significatif de 25 kilogrammes.

La vérité est que nous n’avons pas remarqué trop de différence de comportement bien qu’il soit vrai que la longueur plus courte de la voiture la rendait plus agile et pratique pour une utilisation en ville, la différence n’est pas trop grande et comme nous l’avons mentionné dans le test de la berline et ils semblent assez aussi aux sensations que nous avons eues lors du test Prius dont est issu ce mécanicien. Bien sûr, le rôle de zéro à 100 améliore l’accélération de la berline en quelques dixièmes, mais ce n’est pas vraiment significatif.

Il s’agit toujours d’un moteur hybride très adapté à un usage urbain, avec une bonne réactivité au démarrage et une faible consommation en toute circonstance mais souffre également des inconvénients lorsque l’on a besoin de plus de puissance. Dans ce cas, le moteur est révolutionné d’une manière apparemment excessive bien qu’il ne nuise pas à la consommation ou à l’intégrité du moteur.

Comme nous l’avons commenté, cette version est perçue comme un peu plus agile que les deux autres et cela se remarque également sur la route car dans les courbes nous avons remarqué une légère supériorité en matière d’adhérence lorsque nous avons un rythme soutenu dans ce type de routes. . En tout cas une toute petite différence et cela ne lui donne pas sa personnalité propre.

Conclusions

Cette variante de la nouvelle Corolla complète une gamme d’options pour ce nouveau modèle japonais qui couvre largement les besoins des acheteurs de berlines. Dans ce cas, il s’agit d’un modèle avec un aspect et des mesures plus adaptés à un usage urbain et moins axé sur les déplacements, notamment en raison de l’espace dans le coffre et de l’habitabilité des sièges arrière.

En ce qui concerne la motorisation, c’est celle que nous avons vue dans la Prius, parfaite pour une utilisation en ville mais un peu juste et bruyante si nous voulons extraire des chevaux pour les dépassements et d’autres situations typiques de son utilisation sur la route. Sinon, les mêmes évaluations que nous avons faites pour les autres tests peuvent être appliquées.

RÉSUMÉ

Cette cinq portes complète la nouvelle gamme de la Toyota Corolla avec une voiture plus urbaine et pratique

