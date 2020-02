Toyota et Panasonic vont commencer à produire des batteries EV, c’est à ce moment-là

Toyota et Panasonic: l’accord prévoit différentes solutions pour les nouveaux véhicules électriques

Comme prévu, Toyota est le propriétaire majoritaire de l’entreprise avec une part de 51%. Les deux ont également confirmé que Prime Planet Energy produirait des batteries pour Toyota et divers autres constructeurs automobiles. À l’avenir, ils prévoient également de développer de nouveaux types de cellules de puissance.

“Les batteries – en tant que solutions pour fournir de l’énergie aux voitures et à diverses autres formes de mobilité et en tant que solutions à divers types de problèmes environnementaux – devraient jouer un rôle central dans la société à l’avenir – un rôle qui soutient la vie des gens” Toyota et Panasonic ont il a dit.

Le pacte a beaucoup de sens pour les deux sociétés. Du point de vue de Toyota, un approvisionnement constant en batteries aidera l’entreprise dans une tentative d’augmenter la production de véhicules électriques. Pour Panasonic, l’accord permettra à l’entreprise de devenir un opérateur encore plus dominant sur le marché.