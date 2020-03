Trabzonspor vs Istanbul Başakşehir: comment regarder la Super Lig turque 2019-20 de n’importe où

Ce match massif oppose les leaders conjoints turcs de Süper Lig – ne manquez pas une seconde de ce qui semble être un match pivot dans la course au titre en suivant notre guide en direct Trabzonspor vs Istanbul Başakşehir.

Feuille de triche Trabzonspor vs Istanbul Başakşehir

Le match crucial de dimanche aura lieu au stade Şenol Güneş, d’une capacité de 40 782 places. Cependant, le stade ne sera pas son chaudron habituel de bruit, car le match se déroulera à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus. Le coup d’envoi du match est prévu à 16h00, heure turque (TRT). C’est 13 heures GMT au Royaume-Uni – ou 9 heures HE ou 6 heures PT aux États-Unis.

Seule la différence de buts sépare les deux équipes dans le tableau turc Süper Lig, avec les deux côtés sur 52 points. Les hôtes de Trabzonspor occupent actuellement la première place grâce à la différence de buts, après leur victoire 3-1 à l’extérieur à Malatyaspor.

Bien que peut-être moins connu que des équipes telles que Fenerbahçe et Galatasaray, Trabzonspor est l’un des clubs les plus décorés du football turc, ayant remporté le Süper Lig à sept reprises.

Istanbul Başakşehir, d’autre part, est très en territoire inconnu ici et est à la recherche de ce qui serait son premier titre de haut niveau. Cet énorme match devrait fournir une indication parfaite de savoir si l’équipe d’Okan Buruk a le sang-froid pour ce qui semble être une fin proche de la saison Süper Lig en Turquie.

Assurez-vous de savoir comment regarder en direct Trabzonspor vs Istanbul Başakşehir en suivant notre guide.

Faites défiler vers le bas pour découvrir vos options de visualisation du football pour le match crucial Trabzonspor vs Istanbul Başakşehir d’aujourd’hui dans les pays du monde entier. Et si vous êtes à l’extérieur du pays et que vous craignez de ne pas rattraper le match, ne transpirez pas. Avec la possibilité d’utiliser un service VPN, vous pouvez syntoniser ces appareils, peu importe où vous êtes dans le monde. Et surtout, c’est vraiment facile à faire.

Un VPN vous permet de modifier votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un emplacement complètement différent. Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons recommander ExpressVPN comme le meilleur service VPN actuellement disponible.

Mieux encore, ExpressVPN est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours et est le meilleur VPN classé au monde en ce moment. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPad, tablettes, etc. Consultez ExpressVPN et bénéficiez de 3 mois supplémentaires gratuits lorsque vous vous abonnez à un plan annuel.

Mieux encore, les VPN ne sont pas uniquement destinés à regarder le football et d’autres sports – vous pouvez en faire beaucoup. Du déblocage de sites restreints et de la surveillance de Netflix dans d’autres pays à l’ajout d’une couche de sécurité supplémentaire pour les achats et les opérations bancaires en ligne.

Regardez Trabzonspor vs Istanbul Başakşehir: retrouvez le match en direct en Turquie

BeIN Sports a une couverture en direct exclusive de cet affrontement haut de gamme. Cela signifie que vous pouvez diffuser Trabzonspor vs Istanbul en direct en utilisant l’application beIN Sports Connect,

Et les citoyens turcs qui se retrouvent à l’étranger pour le grand affrontement peuvent bien sûr suivre nos instructions ci-dessus, saisir un VPN et se connecter à leur couverture locale au fur et à mesure.

Comment regarder un Trabzonspor vs Istanbul Başakşehir en direct au Royaume-Uni

La mauvaise nouvelle est qu’aucun diffuseur traditionnel n’a le droit de diffuser le match au Royaume-Uni, et bien que le site de paris Bet365 diffuse en direct une sélection de matchs de football turcs à ses clients, ce match n’est étonnamment pas l’un d’eux ce week-end.

Néanmoins, les fans de football turcs au Royaume-Uni peuvent accéder à leur couverture locale depuis l’étranger simplement en saisissant un VPN et en suivant les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct à partir de 13 heures.

Comment diffuser en direct Trabzonspor vs Istanbul Başakşehir aux États-Unis

Aux États-Unis, les fans de football ont de la chance! Ils peuvent regarder Trabzonspor vs Istanbul Başakşehir en direct en utilisant l’application beIN Sports Connect, qui est gratuite avec un abonnement à beIN Sports via votre câblo-opérateur préféré. Alternativement, le service de streaming Fanatiz, offre un essai gratuit de 7 jours et annonce la Super Lig turque comme l’un de ses principaux domaines de couverture.

Le coup d’envoi du match d’aujourd’hui est à 9h HE ou 6h PT – et n’oubliez pas que vous pouvez toujours utiliser un VPN pour accéder à votre couverture américaine habituelle si vous vous trouvez ailleurs dans le monde pour le match d’aujourd’hui.

Regardez Trabzonspor contre Istanbul Başakşehir: retrouvez le match en direct au Canada

Comme c’est le cas aux États-Unis, les fans de soccer canadiens peuvent diffuser en direct Trabzonspor vs Istanbul Başakşehir aujourd’hui en utilisant l’application beIN Sports Connect, qui est disponible pour les deux plus grandes plateformes mobiles du monde – Android et iOS – ainsi que pour d’autres plateformes de streaming sélectionnées.

Et n’oubliez pas qu’en utilisant un VPN, vous pouvez accéder au même flux en direct si vous n’êtes pas au Canada lorsque le jeu est en cours.

Regardez Trabzonspor vs Istanbul Başakşehir: retrouvez le match en direct en Australie

Comme au Royaume-Uni, les options de diffusion en direct du football turc sont généralement limitées au site de paris Bet365, mais ils ne semblent actuellement pas avoir l’intention de montrer le jeu aux clients.

Quiconque en provenance de Turquie qui se retrouve mal à l’aise pour le grand match peut utiliser l’un de nos VPN préférés pour surveiller sa couverture à domicile – à condition qu’il puisse rester éveillé pour le coup d’envoi à 3 heures du matin!

