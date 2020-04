Traduire le japonais et le chinois avec DeepL AI

De l’Allemagne, nous apprenons que DeepL vous pouvez traduire des textes en japonais et chinois, deux langues difficiles à traduire pour diverses raisons: leur propre orthographe et le fait qu’elles varient en sens selon la façon dont nous les regroupons. C’est pourquoi les mauvaises traductions abondent sur les panneaux, les affiches ou sur Internet. critiques de produits traduit automatiquement.

Cependant, après avoir connecté l’intelligence artificielle de DeepL et ses algorithmes à des millions de textes traduits, les experts chinois et japonais ont affiné le moteur de traduction pour fournir des résultats automatiques. qualité et en quelques secondes.

La traduction entre les langues est compliquée, mais le faire avec des langues telles que le japonais et le chinois présente une difficulté supplémentaire. Pour ce faire, l’IA de DeepL a dû apprendre des milliers de caractères chinois ainsi que kanjis, hiraganas et katakanas Japonais. Ainsi, en fonction de leur emplacement et de leur association, DeepL est capable de reconnaître un texte et de discerner la signification des mots et des phrases par contexte, ce qui se produit déjà avec des langues telles que l’anglais, l’espagnol ou même le russe.

DeepL est un service de traduction automatique gratuit qui peut être utilisé à partir de sa propre page officielle ou de ses applications pour Windows et macOS. Vous pouvez traduire gratuitement des mots, des phrases ou des textes à partir des champs correspondants que vous verrez sur leur site Web. La limite est 5000 caractères par traduction. Vous pouvez également traduire Documents Word et PowerPoint que vous pouvez télécharger directement. Et pour un usage régulier ou professionnel, vous pouvez acheter la version payante, DeepL Pro.

Jusqu’à présent, DeepL comprenait l’espagnol, l’anglais, le français, l’allemand, le portugais, l’italien, le néerlandais, le polonais et le russe. Et avec les nouveaux ajouts, l’intelligence artificielle de ce traducteur comprendra également Chinois et japonais.

Former une IA

Pour qu’un traducteur soit bon, il doit apprendre. Dans le cas de DeepL, des milliers de textes vous sont proposés à traiter et à disséquer. Ainsi, l’intelligence artificielle qui est responsable des traductions apprendre à bien comprendre mots, phrases et textes dans différentes langues.

Dans le cas du chinois et du japonais, pour vérifier le bon fonctionnement de DeepL, des traducteurs aussi populaires que ceux de Google ou Microsoft. Tellement Traducteur Google comme Traducteur Microsoft Ils ont incorporé de nouvelles langues et amélioré leur traduction. En outre, la traduction DeepL a également été comparée à des traducteurs chinois populaires tels que Baidu y Youdao.

Sinon, la traduction japonaise et chinoise en DeepL Il s’intègre comme le reste des langues. Vous pouvez placer le texte dans le champ source, le traducteur le détectera et ensuite vous verrez la traduction, pouvant changer la langue.

Vous trouverez plus d’informations sur DeepL sur sa page officielle, sur son blog et sur sa page support.

