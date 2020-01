Trails of Cold Steel III arrive sur PC avec des améliorations en mars

Lors d’un livestream pour un panel PAX South, l’éditeur NIS America a annoncé qu’il apportait la troisième entrée de la série culte de RPG japonais Trails Of Cold Steel sur PC. Entièrement intitulé, The Legend Of Heroes: Trails Of Cold Steel III, il est initialement sorti sur PS4 en septembre 2017 pour le Japon et octobre 2019 dans l’Ouest, et une version Switch est prévue plus tard cette année. Cependant, ceux qui cherchent à poursuivre la saga Cold Steel sur PC peuvent le faire le 23 mars 2020.

Cold Steel III continue l’histoire du personnage principal Rean Schwarzer et de ses amis de la classe VII qui traversent un drame politique tendu et les terreurs de la guerre alors qu’ils deviennent de jeunes adultes et jouent de nouveaux rôles dans la vie. La série incorpore des éléments d’histoire de la série Trails In The Sky (et d’autres entrées uniquement au Japon) car tous ces jeux se déroulent dans le même univers.

En ce qui concerne cette version en particulier, Cold Steel III bénéficie des améliorations fournies avec les deux jeux précédents sur PC. Cela inclut la prise en charge 4K native, la prise en charge ultra large 21: 9, un débit d’images non plafonné et un tas d’options graphiques. Une autre inclusion importante est le mode turbo, qui vous permet d’avancer rapidement 2x, 4x ou 6x la vitesse du jeu à tout moment.

Pour en savoir plus sur la série, assurez-vous de lire notre interview en profondeur avec le président du développeur Falcom, Toshihiro Kondo, sur Trails Of Cold Steel et comment il s’intègre dans le paysage RPG plus large. Si vous cherchez à prendre le jeu en déplacement plus tard cette année, vous pouvez consulter notre gameplay Cold Steel III sur Nintendo Switch. Trails Of Cold Steel IV clôt la série, et bien qu’il soit sorti au Japon depuis 2018, il n’y a actuellement aucun mot sur une version occidentale.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.