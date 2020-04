Train To Busan Sequel: Peninsula & # 039; s Movie Connection Explained

Le thriller zombie 2016 du réalisateur Yeon Sang-ho, Train pour Busan, devrait publier sa suite, Peninsula en 2020, qui explorera davantage les conséquences de l’épidémie de zombies et se connectera de manière lâche au film original.

Non seulement Train to Busan a revigoré le film de zombies moderne avec une vision unique et terrifiante de la créature éprouvée, mais le poids émotionnel du film et le sombre commentaire du déclin social ont fait écho au public d’horreur. Le récent succès d’autres films en langue étrangère, comme Parasite, lauréat d’un Oscar, peut être attribué à la qualité révolutionnaire de films comme Train to Busan, qui ont défié les barrières linguistiques et ont apporté une bonne histoire au public d’horreur. Disponible à la diffusion sur Netflix à partir d’avril 2020, Train to Busan suit les premiers stades d’une épidémie de zombies en Corée tandis que les passagers sont confinés dans un train et voyagent vers diverses destinations.

Alors que de nombreux films de zombies se concentrent sur les conséquences, comme 28 jours plus tard et même des séries scénarisées comme The Walking Dead, Train to Busan était unique en ce sens qu’il montrait la panique des gens réalisant lentement que la vie car ils savaient qu’elle changeait rapidement devant leurs yeux mêmes. Alors que de nombreux passagers s’accrochaient à leur téléphone et regardaient des émissions de télévision sur l’épidémie, il y avait un élément de désespoir imminent et le désir d’évasion et de sécurité qui ne serait probablement pas possible. Cependant, Peninsula cherche à capitaliser sur ces thèmes plus courants tout en restant fidèle à l’original.

Selon une interview avec Collider, Sang-ho a déclaré que Peninsula n’était pas du tout une suite directe de Train to Busan. En fait, le film est plutôt une “suite spirituelle”, un terme qui a été jeté récemment par d’autres cinéastes, tels que Nia DaCosta et Jordan Peele concernant le redémarrage de Candyman. Cela signifie que Peninsula porte le cœur et l’esprit de son prédécesseur, mais a l’intention de s’étendre sur l’univers et de le construire plutôt que d’explorer les mêmes personnages et connexions que le premier film. C’est un choix particulièrement bon car il y avait peu de survivants dans le premier film, et bien que leurs histoires auraient pu continuer, Sang-ho semble concentré sur le monde dans son ensemble et la vie en Corée après avoir été ravagé par des zombies. Le réalisateur a commenté que le nom, Peninsula, découle des retombées où “il ne reste plus que les caractéristiques géographiques du lieu”.

La péninsule est définie quatre ans après les événements de Train to Busan, ce qui donne au monde le temps de s’installer après le choc initial de sa décimation complète. De nombreux films et émissions de zombies utilisent cette formule pour explorer les questions liées à la vie et à la civilisation des survivants qui sont laissés pour compte et contraints de recréer la société à partir de zéro. Bien sûr, avec cette responsabilité et les libertés assurées par un monde sans lois, sans gouvernement et sans aucune sorte de véritable sens de l’humanité, à l’exception de ceux qui vivent encore, il y a toujours des problèmes. Gang Don a gagné des étoiles en tant que soldat qui a réussi à s’échapper de la région anciennement connue pour être la Corée du Sud et suit ses expériences avec la découverte d’un groupe de survivants. Sang-ho a exprimé son intérêt pour la création d’un monde post-apocalyptique soumis à ses propres règles et systèmes de croyance en l’absence d’un pouvoir dirigeant.

Au moment d’écrire ces lignes, la pandémie de COVID-19 est fraîche dans l’esprit du monde entier alors que le virus continue de se propager et que les gouvernements mondiaux se battent pour le contenir; l’idée qu’un film qui pourrait être autrement déprimant, même s’il est difficile de comparer COVID-19 avec une dévastation mondiale complète, comme cela semble être le cas dans la péninsule, il y a un aspect de la récupération dont Sang-ho a discuté concernant l’espoir de l’avenir. D’autres films de zombies, comme La fille avec tous les cadeaux, explorent les enfants comme l’avenir; c’est un autre thème qui a été exploré dans Train pour Busan, l’un des survivants de l’épidémie initiale étant une jeune fille et une femme enceinte.

