Transactions de crypto-monnaie de l’industrie mises en quarantaine par une pandémie

Comme vous pouvez le voir, les transactions de crypto-monnaie de l’industrie pour adultes sont mises en quarantaine en raison de la présence de la pandémie COVID-19. Où le processeur de paiement CoinGate a signalé une augmentation des transactions de crypto-monnaie liées à l’industrie pour adultes.

Dans ce même ordre d’idées. Voici quelques facteurs qui confirment qu’un nouveau marché de crypto-monnaie a commencé et qu’il est inévitable. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour vous familiariser avec le monde des crypto-monnaies, qui a décidé de rester malgré la crise des coronavirus.

Avec l’effet de la quarantaine actuelle des coronavirus, de nombreuses personnes dans le monde sont prises au piège dans leurs maisons. Par conséquent, le divertissement est devenu la carte du salut et il a augmenté. Les informations en provenance de Chine mentionnent que les jeux en ligne sont plus populaires que jamais. Ainsi que les services de streaming comme Netflix ont augmenté leur demande.

Qui a également inclus l’industrie pour adultes. Le mois dernier, Business Insider a mis en évidence des plateformes comme Pornhub et connaît une augmentation de son utilisation quotidienne à partir de février de cette année. Ce qui s’est également produit le 17 mars.

Transactions de crypto-monnaie dans l’industrie pour adultes

Malgré la situation récente, les liens de longue date entre l’industrie du porno et l’industrie de la crypto-monnaie ont signifié que ces transactions ont bénéficié d’un avantage indirect.

Là où le processeur de paiement de crypto-monnaie CoinGate a mentionné, comme dans certains médias numériques en avril, ils ont également pu constater une augmentation des transactions de crypto-monnaie traitées dans les magasins en ligne pour adultes tout au long du mois de mars par rapport au mois précédent. .

Plus précisément, des plates-formes comme ManyVids et LiveJasmin ont enregistré des augmentations entre 17% et 8% de la taille de leurs chariots. Même d’autres magasins pour adultes ont signalé une augmentation qui pourrait dépasser 30% de la facturation.

Le rapport rapporté par les médias mentionne que bon nombre de ces plateformes pour adultes en ligne basent leur marché en Europe. Les clients de ces produits s’étendent bien au-delà et englobent les pays touchés par le coronavirus dans le monde. Où les pays américains et asiatiques sont inclus.

Ces transactions chutent tout au long du mois de mars

De même, la plate-forme CoinGate a mentionné un niveau d’activité plus élevé sur les marchés du Forex depuis que la pandémie s’est aggravée le mois dernier. Même certains commerçants de transactions ont signalé une augmentation de plus de 200% de leur chiffre d’affaires par rapport à la saison de pré-quarantaine.

Dans le même temps, les transactions Bitcoin ont augmenté. Ainsi que les transactions Ethereum comme avec Bitcoin Cash (BCH) de 12%.

CoinGate mentionne également la possibilité qu’une augmentation de ce type d’activité pourrait indiquer une utilisation accrue des crypto-monnaies à l’avenir. N’importe qui pourrait commencer à utiliser les crypto-monnaies plus fréquemment. Surtout lorsque les marchés traditionnels ont montré qu’ils peuvent être beaucoup plus volatils que le Bitcoin. Ce qui indique également que c’est un bon signe dans le monde de l’adoption de la crypto-monnaie. Cependant, malgré la perception de l’augmentation des transactions que CoinGate a perçue, cela s’est produit dans certains domaines, cette année s’est jusqu’à présent révélée assez difficile pour Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Partagez-le avec vos amis!