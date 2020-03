Transformers: Cyberverse vient de détruire l’arche | .

Transformers: Cyberverse vient de supprimer un aspect emblématique de la franchise avec la destruction de l’Arche dans la première épique de la saison trois en quatre parties “The Battle For Cybertron”. Dans la plupart des fictions de Transformers – Cyberverse inclus – le crash de l’Arche atterrit sur Terre, où les Autobot et les Decepticons restent en sommeil jusqu’à ce qu’ils soient réactivés et recommencent leur guerre sur Terre. Au début de la deuxième saison sur Terre, les Autobots ont réussi à réparer leur vaisseau et ont tracé un parcours vers Cybertron, désormais sous le contrôle de Megatron.

Mais Megatron attendait les Autobots et a ordonné à Shockwave d’utiliser une nouvelle arme pour effacer le navire, apparemment toutes les mains perdues. En réalité, c’était une ruse élaborée d’Optimus Prime pour faire sauter les Decepticons, qui étaient stupéfaits de le retrouver lui et ses frères Autobot vivants et en bonne santé. Les Autobots ont finalement réussi à vaincre Megatron et à restaurer l’âge d’or de Cybertron, instaurant un statu quo résolument différent pour la troisième et dernière saison de l’émission.

L’Arche est facilement le véhicule ou la base la plus légendaire de l’univers Transformers. Il a ses origines dans les toutes premières histoires de Transformers – les bandes dessinées Marvel et Sunbow qui ont fait leurs débuts en 1984. Il survivrait jusqu’à la troisième saison de la série animée quand il a été décimé par le Decepticon Trypticon de la taille de la ville, et presque fait tout le chemin jusqu’à la fin de la bande dessinée Marvel, s’écroulant sur Terre une dernière fois et éliminant Megatron, Shockwave et Starscream avec lui. Presque chaque itération de la franchise l’a dépeinte comme le navire d’Optimus Prime en mission de désespoir, parcourant l’univers à la recherche de sources d’énergie. En termes de Star Trek, l’Arche est essentiellement la version Transformers de l’Enterprise.

Transformers: Cyberverse semble mettre en place une histoire résolument différente pour sa dernière saison. L’Arche a disparu et la Terre est loin derrière les Autobots, qui ont remporté une victoire apparemment décisive contre les Decepticons – mais non sans le coût de plusieurs vies d’Autobot, y compris Prowl. L’émission se recentre sur Bumblebee – qui est beaucoup plus bavard de nos jours – et se concentrera sur les Quintessons, antagonistes qui ont fait leurs débuts dans le long métrage classique de 1986 The Transformers: The Movie. Cette version des Quintessons s’est avérée être la race qui a créé les Transformers il y a des millions d’années comme travail forcé avant de se lever et de renverser leurs maîtres cruels. Il reste à voir quel rôle les Quintessons joueront, mais une chose est sûre – l’Arche a disparu, tout comme le statu quo pour Transformers: Cyberverse.

