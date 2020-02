Transformez les expériences en direct en utilisant la 5G, déclare la salle de concert O2

Le battage médiatique 5G continue, avec un nouveau rapport affirmant que le service de données mobiles plus rapide transformera les expériences en direct comme les concerts de musique…

Le rapport commandé par la salle de concert O2 indique que les services compatibles 5G ont le potentiel de raccourcir ou d’éliminer les files d’attente pour les marchandises et les boissons.

Des innovations telles que les achats assistés par AR signifieront des files d’attente plus courtes lors de l’achat de marchandises en permettant aux fans d’essayer virtuellement leurs pièces et accessoires les plus recherchés, avant de les récupérer sur un stand à proximité.

La file d’attente pour les boissons au bar pourrait également devenir une chose du passé, grâce à la réduction de la latence qui permet des systèmes de commande à l’avance, des analyses en temps réel des bars les plus fréquentés et des applications utilisant la signalisation pour attirer les spectateurs dans les lieux, comme ainsi que de retrouver facilement des amis.

Les lieux pourraient également augmenter la qualité des séquences vidéo partagées – et peut-être décourager les gens de passer la moitié de leur temps à tenir une caméra devant eux, agaçant ceux derrière eux.

Immédiatement après le spectacle, les fans pourront obtenir leur propre bobine de faits saillants personnalisés envoyé directement à leur appareil en tant qu’organisateurs d’événements exploitent la connectivité de plusieurs angles de caméra et le réseau ultra-rapide pour créer des vidéos rapides que les fans pourront apprécier sur le chemin du retour.

De plus, bien sûr, vendez des expériences de visionnement à ceux qui ne peuvent pas y assister en personne.

Les fans qui ne peuvent pas assister en personne pourront payer pour des concerts en direct, où qu’ils soient – et auront la possibilité de personnaliser leur expérience. Choisir parmi plusieurs angles de caméra ou choisir de se concentrer sur des éléments spécifiques d’une performance ou d’un match, tels qu’un membre particulier d’un groupe ou d’une équipe sportive.

Moins transformer les expériences en direct, plus transformer les revenus qui en découlent, dans ce cas…

Les types d’expérience décrits nécessiteraient principalement la version plus rapide mmWave de la 5G. Un rapport avait suggéré que les iPhones de cette année ne prendraient pas en charge cela, mais Ming-Chi Kuo, un analyste Apple fiable, le dit.

