Transparent Systems quitte le mode furtif avec un financement de 22 millions de dollars pour les paiements instantanés basés sur la blockchain – .

L’équipe de Transparent System est passée à 25 personnes au cours de la dernière année. (Photo de systèmes transparents)

Transparent Systems a annoncé son lancement mercredi après des mois de collecte de fonds et de développement de produits silencieux depuis la scission de Vulcan en 2018. La startup de Seattle, fortement financée, est enfin prête à dévoiler son premier produit, qui prend en charge les paiements interentreprises en temps réel en utilisant un système sécurisé par la technologie blockchain.

La vision de Transparent Systems a commencé avec le regretté Paul Allen, co-fondateur de Microsoft. Lui et ses collègues de sa société d’investissement, Vulcan, ont cherché à moderniser des systèmes financiers obsolètes. Après avoir testé diverses idées, Vulcan a fourni le capital nécessaire pour lancer Transparent Systems en juillet 2018.

«Le financement initial de Vulcan, qui est venu sous la direction de Paul Allen et Vulcan Capital, a été déterminant pour nous dans la constitution de l’équipe initiale, en obtenant tous les bits et octets dont une entreprise a besoin pour se réunir, et nous avons vraiment été concentrés sur l’embauche d’une organisation d’ingénierie de classe mondiale vraiment brillante », a déclaré Alex Fowler, PDG de Transparent Systems.

Transparent Systems a terminé le test bêta de son produit de paiement interentreprises il y a trois mois. En décembre, la société a clôturé un cycle de financement de 14 millions de dollars dirigé par Pantera Capital, avec la participation de Square, Future Perfect Ventures, IDEO Colab Ventures, Digital Currency Group et CMT Digital. Cela a porté le financement total de Transparent Systems à 22 millions de dollars. Les 8 millions de dollars initiaux provenaient de Vulcan Capital. L’entreprise de 25 personnes se développe et prévoit de partager davantage sur son travail dans les prochains mois.

Aux États-Unis, les institutions financières sont les premiers clients cibles de Transparent Systems. L’objectif de la startup est de remplacer les réseaux de paiement existants, comme ACH, par une option plus rapide et moins coûteuse. À l’heure actuelle, Transparent Systems ne se concentre pas sur la création d’outils de paiement pour les consommateurs, mais «les paiements en temps réel ont certainement une réelle opportunité dans le domaine des consommateurs», a déclaré Fowler.

PDG de Transparent Systems, Alex Fowler.

“Si nous pensons à la fragmentation de l’infrastructure financière aux États-Unis, nous avons toutes sortes de contreparties, de prestataires de services financiers et de rails de paiement qui sont tous superposés dans un paysage de paiement très complexe”, a-t-il déclaré. «Les nouvelles innovations dans les services financiers et les paiements doivent pouvoir fonctionner dans le cadre de cet héritage, mais également rechercher des opportunités pour fournir de nouvelles capacités et c’est vraiment là que nous nous concentrons.»

Fowler a rejoint Transparent Systems en tant que PDG en 2018 après avoir cofondé une startup de blockchain appelée Blockstream. Avant de franchir le pas de l’entrepreneuriat, il a occupé des postes de direction chez Mozilla et PwC.

Transparent Systems affirme que la technologie de registre distribué de la blockchain minimise les risques financiers traditionnellement associés aux paiements instantanés. Mais il n’est pas clair si les règlements basés sur la blockchain confirment ces hypothèses dans la pratique. Selon Bloomberg, un essai de la technologie en Allemagne s’est révélé coûteux et légèrement plus lent que les services de transaction traditionnels.

Mais plusieurs banques parient que la technologie s’améliorera au fil du temps et développeront leurs propres services de règlement basés sur la blockchain.

Transparent Systems est la dernière startup technologique financière née à Seattle, où le secteur est petit mais en croissance. Madrona Venture Group et son associé directeur, Tom Alberg, travaillent à faire de Seattle une plaque tournante des technologies financières. La région est pâle par rapport à New York ou à la Silicon Valley, mais présente certains avantages naturels. Les atouts du cloud computing de Seattle ont incité JPMorgan Chase et d’autres à établir des centres d’ingénierie dans la région.