transpire en détail la fiche technique de l’appareil

Il y a quelques mois, des images en direct apparaissaient en ligne représentant un nouveau smartphone de marque Nokia appelé Nokia Captain America. Jusqu’à présent, on pensait que ce smartphone arriverait sur le marché sous le nom de Nokia 52. Cependant, les nouvelles rumeurs divulguées sur le net ont révélé qu’il s’appellera Nokia 5.3.

Nokia 5.3: voici les prétendues spécifications techniques

En plus du nom de ce nouveau smartphone milieu de gamme de marque Nokia, des informations assez détaillées sont arrivées concernant sa prétendue fiche technique. En partant des performances, selon ce qui a été divulgué, cet appareil sera équipé soit du processeur Snapdragon 660 soit du SoC Snapdragon 665 Qualcomm. Les réductions de mémoire fournies seront plutôt de 3, 4 ou 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne.

Sur le devant du nouveau terminal de l’entreprise, il y aura plutôt un affichage avec une diagonale de 6,55 pouces au format 18,5: 9. Ce panel accueillera un encoche centrale, comme les images précédentes qui avaient fuité sur le net il y a quelques semaines nous l’avaient déjà montré. La présence d’un semble confirmée au dos caméra arrière quad. Plus précisément, nous trouverons un Capteur photographique principal de 16 mégapixels accompagné de deux capteurs photographiques de 8 mégapixels et d’un autre capteur de 5 mégapixels. Il y aura également un support dual sim et une batterie de 4000 mAh.

Selon les dernières rumeurs apparues en ligne ces dernières heures, l’avenir Nokia 5.3 arrivera sur le marché mobile en couleurs charbon de bois et cyan, alors que le prix de vente devrait être d’environ 160 € environ. Pour le moment, nous ne savons pas exactement quand ce nouveau smartphone sera annoncé. La société organisera cependant un événement pour présenter son nouveau smartphone 5G le 19 mars, il ne peut donc pas être exclu que le nouveau milieu de gamme puisse être annoncé le même jour. Nous verrons si ce sera effectivement le cas.