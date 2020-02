Traquer Tim Cook: Apple obtient une ordonnance restrictive contre un accusé

Apple a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire à l’encontre d’un homme accusé d’avoir traqué Tim Cook chez lui, laissant un message vocal «dérangeant» et le taguant sur des photos inappropriées sur Twitter…

Rapports CNET.

Un tribunal californien a accordé à Apple une ordonnance d’interdiction temporaire contre Rakesh Sharma, qui s’appelle «Rocky». On lui a ordonné de rester loin de la résidence de Cook dans la Silicon Valley, ainsi que des trois gardes de sécurité du PDG. L’ordonnance dure jusqu’au 3 mars, date à laquelle une audience est prévue.

Dans un document judiciaire, le spécialiste de la sécurité d’Apple, William Burns, a déclaré que le harcèlement de Sharma avait commencé le 25 septembre 2019, quand il a laissé un message vocal «dérangeant» sur «le téléphone d’un dirigeant d’Apple». Sharma aurait fait un autre appel troublant environ une semaine plus tard. Après cela, le comportement de Sharma “s’est intensifié”, a déclaré Burns, pour tenter de “traquer le PDG d’Apple en empiétant physiquement sur les biens personnels du PDG” à deux reprises.

Sharma est entrée dans la propriété de Cook par une porte fermée sans autorisation vers 22 h 30. le 4 décembre dans le but de livrer les fleurs et le champagne, selon un dossier. “Peu de temps après, M. Sharma a continué de taguer l’exécutif d’Apple sur son compte Twitter, qui comprenait des photos sexualisées et inappropriées de M. Sharma en référence à l’exécutif d’Apple”, indique le communiqué.

D’après le reste du rapport, il semblerait que d’importants problèmes de santé mentale soient en cause. Une audience est prévue le 3 mars pour décider des prochaines étapes.

Malgré son rôle de principal visage public d’Apple, Cook reste discret en ce qui concerne sa vie privée. Bien qu’il ait décidé de rendre public son orientation sexuelle, il a déclaré qu’il n’avait pris la décision qu’après avoir réalisé à quel point cela pouvait aider ceux qui pourraient avoir des difficultés avec leur propre identité.

Je ne me considère pas comme un activiste, mais je me rends compte à quel point j’ai bénéficié du sacrifice des autres. Donc, si entendre que le PDG d’Apple est gay peut aider quelqu’un qui a du mal à se réconcilier avec qui il est, ou réconforter quelqu’un qui se sent seul, ou inspirer les gens à insister sur leur égalité, alors cela vaut le coup avec ma propre vie privée.

La référence aux «trois agents de sécurité» de Cook est surprenante. Permettant une protection 24h / 24 sur trois quarts de 8 heures, ce qui suggère qu’il n’a qu’un seul garde du corps à la fois. Bien qu’une sécurité supplémentaire soit sans aucun doute utilisée pour les apparitions publiques, comme les visites dans les magasins, cela semble toujours un niveau très basique de protection quotidienne pour une personne aussi connue.

Il est probable que ce soit à la demande de Cook. Il a un style de vie modeste, n’est passé à l’avion privé que lorsque le conseil d’administration d’Apple en a fait une exigence de sécurité, et prévoit de donner toute sa richesse au cours de sa vie, donc il ne veut probablement pas l’agitation d’une plus grande sécurité détail. Bien que quelqu’un traque maintenant Tim Cook, cela pourrait changer.

Photo: TIME

