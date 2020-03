Travail à domicile: des offres spéciales sur les ordinateurs portables, les moniteurs, les casques et bien plus

Faire la transition du bureau à votre domicile peut être difficile, surtout si vous n’avez pas les outils pour faire votre travail efficacement. Heureusement, Dell organise actuellement sa vente semi-annuelle, qui comprend des offres fantastiques sur l’essentiel pour vous permettre de travailler à domicile en un rien de temps. Pendant une durée limitée, vous pouvez économiser sur une sélection d’ordinateurs portables, d’écrans, de casques d’écoute et d’accessoires informatiques.

Les meilleures offres de travail à domicile de Dell incluent le tout nouveau portable Inspiron 15 5000 en vente pour 373,49 $, le portable XPS 13 en vente pour 971,09 $ et le moniteur Dell 27 pouces en vente pour 153,54 $. Si vous recherchez des aubaines sur les accessoires informatiques, Dell propose le casque sans fil Logitech Zone en vente pour 190,07 $ et le combo clavier et souris sans fil en vente pour 74,69 $.

Vous pouvez économiser 17% de réduction supplémentaire sur la plupart des produits Dell de travail à domicile lorsque vous appliquez le codes promotionnels EXTRA17 à la caisse. Achetez plus d’offres de travail à domicile de Dell ci-dessous et gardez à l’esprit que toutes ces offres sont expédiées gratuitement.

Offres de travail à domicile:

Ordinateur portable Inspiron 11 3000 2 en 1: 378,99 $ 207,49 $ chez Dell

Obtenez l’ordinateur portable Inspiron 11 3000 en vente pour 207,49 $ lorsque vous appliquez le code de coupon EXTRA17 à la caisse. L’ordinateur portable 2 en 1 intègre un écran tactile HD de 11,6 pouces, 4 Go de RAM, un SSD de 64 Go et un processeur AMD A9-9420e de 7e génération.

Nouvel ordinateur portable Inspiron 15 5000: 528,99 $ 373,49 $ chez Dell

Dell propose le tout nouvel ordinateur portable Inspiron 5000 en vente au prix de 372,49 $ lorsque vous appliquez le code de coupon EXTRA17 à la caisse. L’ordinateur portable de 15,6 pouces comprend un processeur mobile AMD Ryzen 3 3200U, 4 Go de RAM et 128 Go SSD.

Ordinateur portable Inspiron 15 3000: 558,99 $ 414,99 $ chez Dell

Dell propose le tout nouvel ordinateur portable Inspiron 15 3000 en vente au prix de 414,99 $ lorsque vous appliquez le code de coupon EXTRA17 à la caisse. L’ordinateur portable de 15,6 pouces contient 8 Go de RAM, un SSD de 1 To et un processeur Intel Core i5-1035G1 de 10e génération.

Ordinateur portable Dell XPS 13: 1 189,98 $ 971,09 $ chez Dell

Pendant une durée limitée, vous pouvez économiser 17% de réduction supplémentaire sur l’ordinateur portable Dell XPS 13 lorsque vous appliquez le codes promotionnels EXTRA17 à la caisse. L’ordinateur portable de 13,3 pouces comprend 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et un processeur Intel Core i5-10210U de 10e génération.

Moniteur Dell S2319H: 187,99 $ 118,68 $ chez Dell

Obtenez le moniteur Dell S2319H en vente pour 118,68 $ lorsque vous appliquez le code de coupon EXTRA17 à la caisse. Le moniteur dispose d’un écran Full HD de 23 pouces et de cadres ultra-minces et de deux haut-parleurs intégrés de 3 W.

Moniteur Dell SE2719HR: 259,99 $ 153,54 $ chez Dell

Appliquez le code de coupon EXTRA17 à la caisse pour obtenir le moniteur Dell SE2719HR en vente pour 153,54 $. Le moniteur 27 pouces présente un large angle de vision de 178 ° / 178 ° afin que les couleurs restent précises et cohérentes sous tous les angles.

Moniteur ultra-large incurvé Dell UltraSharp 34: 799 $ 599 $ chez Dell

Économisez 200 $ sur le moniteur Dell Curved Ultrawide de Dell. Ce moniteur ultra large massif dispose d’un écran incurvé de 34 pouces 21: 9 pour une expérience de visualisation immersive dans l’action.

Casque d’écoute sans fil Logitech Zone: 229 $ 190,07 $ chez Dell

Obtenez le casque Logitech Zone en vente pour 190,07 $ lorsque vous appliquez le code de coupon EXTRA17 à la caisse. Parfait pour les conférences téléphoniques, le casque sans fil est doté d’une annulation active du bruit et de commandes supra-auriculaires pratiques.

Kit de collaboration vidéo personnelle Logitech Pro: 399 $ 249 $ chez Dell

Le kit de collaboration vidéo personnelle Logitech Pro bénéficie d’une réduction de 150 $ chez Dell. Parfait pour les conférences téléphoniques à domicile, le kit sans fil combine une webcam Brio 4K avec le casque Bluetooth sans fil Zone.

Offres d’accessoires pour le travail à domicile

Souris sans fil multi-périphériques Dell: 59,99 $ 45,64 $ chez Dell

Obtenez la souris sans fil Dell en vente au prix de 45,64 $ lorsque vous appliquez le code de coupon EXTRA17 à la caisse. La souris sculptée vous permet de travailler en toute transparence sur votre bureau, ordinateur portable et 2-en-1.

Ensemble clavier et souris sans fil multi-périphériques Dell: 89,99 $ 74,69 $ chez Dell

Appliquez le code de coupon EXTRA17 à la caisse pour obtenir le combo clavier et souris sans fil Dell en vente pour 74,69 $ chez Dell. Le combo multi-appareils comprend deux méthodes de connexion sans fil Bluetooth qui vous permettent de basculer facilement entre votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau ou 2-en-1 en un seul clic.

