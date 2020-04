Travail à domicile pendant une pandémie mondiale: questions et réponses avec TeamViewer

Les entreprises ont été obligées de s’adapter rapidement afin de continuer à fonctionner pendant l’épidémie mondiale de coronavirus. Par exemple, les entreprises qui hésitaient à mettre en œuvre des politiques de travail à distance dans le passé ont maintenant été obligées de le faire aussi rapidement que les gouvernements du monde entier ont ordonné à leurs citoyens de rester chez eux.

Pour en savoir plus sur la façon dont les entreprises ont été perturbées par l’épidémie et les complications qui pourraient survenir lors du travail à domicile, TechRadar Pro s’est entretenu avec le président de TeamViewer Americas, Finn Faldi.

Comment TeamViewer gère-t-il la récente épidémie de coronavirus et quelles mesures avez-vous prises pour empêcher vos employés d’y être exposés?

Fin mars, TeamViewer s’efforçait de suivre le torrent de changements rapides affectant l’environnement commercial et social résultant de la propagation du coronavirus. Nous avons plus de 900 employés dans le monde, y compris en Chine. Cependant, notre siège social et notre plus grand nombre de personnes se trouvent en Allemagne, où la société a été fondée et où le coronavirus a frappé plus durement avant que la distanciation sociale ne commence aux États-Unis.

La sauvegarde de nos employés est une priorité absolue pour TeamViewer, nous avons donc pris des mesures pour nous préparer le mieux possible. Par exemple, il y a plusieurs semaines, nous avons commencé à fournir des informations détaillées sur les mesures d’hygiène du travail appropriées et à installer de nouveaux postes d’hygiène avec des désinfectants pour les mains dans tous nos bureaux. Dans le même temps, nous avons imposé des restrictions de voyage dans le monde entier à tous nos employés, en leur recommandant ou en leur demandant de faire autant que possible à distance. À l’heure actuelle, à l’exception d’une poignée d’employés essentiels à la continuité des activités, la majorité de nos employés, y compris ceux de notre bureau américain, travaillent tous à domicile.

Dans le même temps, cependant, nous sommes bien préparés à ce scénario puisque notre cœur de métier est de fournir des solutions de connectivité qui permettent aux gens de collaborer où qu’ils se trouvent. Et nous pratiquons ce que nous prêchons.

À quels égards le coronavirus a-t-il été le plus perturbateur pour votre entreprise?

Nos processus de vente normaux à l’échelle mondiale ont été directement affectés. Pour le moment, les directeurs de comptes ne sont pas en mesure de se rendre pour visiter des clients ou des partenaires pour établir des relations. En conséquence, certaines méthodes de vente, en particulier celles nécessitant une interaction personnelle, ont été suspendues. Et le cercle des pays touchés s’élargit chaque jour.

De plus, les conventions de l’industrie, où nous aimons présenter nos solutions de connectivité, sont reportées ou annulées partout. Cependant, la demande de connectivité à distance a augmenté en conséquence directe de la pandémie. Heureusement, nous pouvons utiliser notre propre logiciel de réunion en ligne – Blizz – pour continuer à rencontrer des prospects et des clients virtuellement, de sorte que notre entreprise continue de progresser à un rythme rapide. Et nous travaillons dur pour répondre à ces demandes supplémentaires le plus rapidement possible et avec la qualité que les clients attendent de nous.

(Crédit d’image: Shutterstock)

Comment les organisations peuvent-elles s’adapter au besoin de travailler à distance grâce au COVID-19? Quelles complications pourraient survenir?

Un mouvement vers une flexibilité accrue pour les employés, y compris le travail à domicile, était déjà bien engagé avant que le coronavirus ne frappe. Il y a beaucoup de bonnes raisons derrière le passage au travail à distance, tant pour le travailleur que pour l’employeur. Nous sommes convaincus que cette urgence accélérera ce mouvement, le rendant plus courant pour le travail à l’avenir.

Mais les modalités de travail à distance s’appliqueront-elles à toutes les entreprises? Probablement pas. Par exemple, vous ne pouvez pas obtenir une coupe de cheveux en ligne. Chaque type d’organisation a ses propres exigences. Par conséquent, les types de travaux effectués et les interactions des employés entre eux ainsi qu’avec leurs clients seront tous différents.

Quels conseils donneriez-vous aux organisations qui mettent en œuvre pour la première fois une politique de travail à distance?

Les organisations basées sur la connaissance dans lesquelles la transformation numérique a déjà commencé ont une longueur d’avance dans la mise en œuvre de politiques de travail à distance car la plupart de leurs informations critiques sont déjà accessibles via leur réseau numérique. Mais la solution spécifique choisie ne doit pas être imposée de haut en bas. Une taille unique ne convient pas à tous. Les chefs de service et le personnel du service informatique doivent être étroitement impliqués, tant du côté technique que politique, pour élaborer la bonne solution. Les entreprises devront également conserver la flexibilité de réviser leurs pratiques de travail à distance, car l’expérience leur montre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et les problèmes qui restent à résoudre.

Quelles stratégies les petites entreprises (incapables d’absorber le coût d’une interruption prolongée) peuvent-elles utiliser pour survivre à un incident de ce type?

Très peu d’entreprises, quelle que soit leur taille, sont en mesure d’absorber confortablement le coût d’une interruption prolongée, soit pour leur productivité, soit pour le clientélisme. Cela dit, les solutions de connectivité efficaces pour les entreprises sont presque entièrement indépendantes de la taille de l’entreprise: des solutions abordables qui ont du sens sont déjà disponibles pour les petites organisations comme pour les grandes.

TeamViewer propose des solutions de bureau à domicile d’entrée de gamme attrayantes et des packages de réduction pour faciliter le travail à distance pour tous les employés d’une entreprise, même après la fin de la pandémie. Notre plateforme de conférence téléphonique et vidéo en ligne Blizz continuera d’être disponible gratuitement pour un maximum de cinq participants.

Ces mêmes technologies peuvent également être étendues pour les réunions en ligne, les conférences téléphoniques, les vidéoconférences et le partage d’écran impliquant des centaines de participants en même temps. Bien qu’il existe plusieurs fournisseurs de ces services, TeamViewer offre un énorme avantage: nous fournissons un outil unique qui peut effectuer tous ces travaux critiques à partir des fonctions domestiques.

(Crédit image: Shutterstock.com / Eugenio Marongiu)

De nombreux événements ont été annulés à la suite de l’épidémie, et d’autres sont passés au «numérique uniquement». Serait-ce le début d’une tendance qui voit les plus grandes conférences mondiales prendre une forme différente à l’avenir?

La technologie permettant d’inclure des centaines de personnes dans une conférence électronique interactive est déjà disponible; il n’y a pas de limite au nombre de personnes pouvant être incluses dans les communications unidirectionnelles. Certaines organisations peuvent trouver que la conférence numérique fonctionne bien pour ses parties prenantes, et continueraient donc à l’offrir comme format à l’avenir – soit comme moyen principal ou supplémentaire pour les gens de se rencontrer.

La plupart des conférences et conventions incluent également des dizaines de fournisseurs désireux de donner aux prospects un aperçu détaillé et pratique de leurs offres – quelque chose qui serait difficile à simuler en ligne. Donc, nous ne voyons jamais les conférences en direct en personne disparaître complètement.

Comment la possibilité que COVID-19 devienne une récurrence annuelle affecte-t-elle la stratégie commerciale à long terme et les accords entre partenaires commerciaux?

Sans un vaccin efficace et largement disponible et un programme de vaccination mondial, une répétition de la situation serait extrêmement perturbatrice.

D’une part, cela raccourcirait considérablement l’horizon de prise de décisions d’investissement à long terme. Toute activité de service impliquant un contact en face à face avec les clients serait fortement impactée. Des segments entiers de l’économie impliquant des contacts étroits entre des individus tels que les soins de santé, la remise en forme ou le toilettage, ainsi que ceux qui impliquent le rassemblement d’un grand nombre de personnes au même endroit, connaissent déjà des perturbations. Certains peuvent ne pas survivre, du moins pas dans leur forme actuelle. Avec les chaînes d’approvisionnement mondiales et les voyages mondiaux désormais intégrés à l’économie, les solutions régionales peuvent ne pas être suffisantes ni même possibles.

Traverser la crise des coronavirus sera autant un test de caractère national que de technologie.