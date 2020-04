Travail: les licenciements d’urgence bloquent, sauf dans un cas Tecnoandroid

Parmi les mesures de soutien aux travailleurs établies dans le décret italien sur les soins, il y a aussi celle qui prévoit suspension des licenciements jusqu’à la fin du coronavirus d’urgence. Fondamentalement, pendant cette période et jusqu’à ce que l’épidémie soit considérée comme arrêtée, aucun employé ne peut être renvoyé, sauf pour des questions disciplinaires.

Les restrictions liées à de nombreuses entreprises au cours de cette période sont un mal commun qui ne peut être résolu par le licenciement de leurs travailleurs. Aussi parce que l’État prend des mesures pour soutenir les entreprises en difficulté en raison de l’urgence sanitaire avec des mesures spécifiques. la les primes autonomes et les licenciements figurent en effet parmi les formules par lesquelles le gouvernement essaie aujourd’hui de soutenir les entreprises, du plus petit au plus grand.

Ce que vous devez savoir sur les licenciements d’urgence de Covid 19.

Le décret Cura Italia a sanctionné la l’interdiction de licencier des travailleurs subalternes pour les mois de mars et avril et les licenciements reçus après le 23 février ne sont pas valables. Pour l’établir les articles 4 et 5 de la loi 23/1991 et l’art. 25 de la loi 223/1991, qui traite des licenciements collectifs et qui ont été mis à jour pour l’occasion. Toute interruption de la relation de travail aujourd’hui ne peut être motivée ni par l’effondrement des ventes, ni par la fermeture des services de l’entreprise car elles sont déclenchées par une situation d’urgence à surveiller.

Par conséquent, toute personne qui a été licenciée, même si pour une raison justifiée après le 23 février, doit être réadmise à son poste. Arrêtez donc la procédure de réduction des effectifs, qui autorise le licenciement de l’employé s’il est motivé par des problèmes “disciplinaires”. En cas de comportement ou d’attitudes graves contraires à l’éthique des entreprises, le travailleur est toujours susceptible d’être licencié sans possibilité de réintégration.

