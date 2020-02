Travailleurs de l’iPhone en quarantaine: le plan de Foxconn pour lutter contre le coronavirus

Foxconn a annoncé son intention de mettre en quarantaine les travailleurs de l’iPhone à leur retour au travail le 10 février, afin de limiter la propagation du coronavirus.

La plus grande usine de l’entreprise se trouve à Zhengzhou, dans la province du Henan, à environ 500 kilomètres de Wuhan, où l’épidémie a commencé…

Rapports de Bloomberg.

Le partenaire de fabrication le plus important d’Apple a toujours l’intention de reprendre officiellement ses travaux le 10 février après une longue pause du Nouvel An lunaire destinée à lutter contre l’épidémie. Mais Hon Hai a déclaré mercredi que les travailleurs rentrant de l’extérieur de la province du Henan, site de sa principale usine à Zhengzhou, seront séquestrés pendant 14 jours. Tout employé se présentant au travail et résidant dans la province même sera isolé pendant 7 jours, a ajouté l’entreprise.

Hon Hai, également connu sous le nom de Foxconn, fabrique la grande majorité des iPhones du monde à partir de Zhengzhou, en Chine centrale. La société est devenue un symbole de premier plan de la façon dont l’épidémie, qui a tué environ 500 personnes dans le monde, pourrait perturber l’approvisionnement mondial en produits électroniques fabriqués en Chine.

Il a été démontré que les symptômes du coronavirus peuvent prendre jusqu’à 14 jours et que les personnes infectées peuvent être contagieuses avant de montrer des signes de maladie.

De nombreux employés de Foxconn vivent sur place pendant leurs semaines de travail, ce qui rend le plan de quarantaine réalisable.

Le gouvernement chinois a demandé aux usines de rester fermées après les vacances du nouvel an chinois, rouvrant le 10 février. Certains ont suggéré que c’était trop tôt, mais jusqu’à présent, les fournisseurs d’Apple Foxconn, Quanta Computer, Inventec et LG ont tous annoncé leur intention de reprendre la production. à cette date. Le plan de mise en quarantaine des travailleurs de l’iPhone pourrait rendre ce calendrier plus sûr.

Comme le rapport de cette semaine indiquait que les expéditions d’iPhone seraient touchées si les usines des fournisseurs ne rouvraient pas le 10 février, l’analyste Ming Chi-Kuo estimait plus tôt qu’elles pourraient être de 10% inférieures aux attentes.

TSMC avait précédemment déclaré que sa propre production restait sur la bonne voie, suite à des informations selon lesquelles un certain nombre de produits Apple pourraient être commercialisés – y compris le nouveau budget iPhone 9 / SE 2 qui devrait être lancé le mois prochain. TSMC fabrique les puces de la série A qui alimentent les iPhones, iPads, Apple TV et iPod Touch.

Apple a pour l’instant simplement reconnu les incertitudes créées par le coronavirus et donné des orientations plus larges que d’habitude pour le trimestre en cours. La société a également fermé ses propres magasins de détail et bureaux dans le pays jusqu’au 10 février.

Image: Bloomberg

