Travelex, la plus grande société de change au monde, subit une cyberattaque

Il a été révélé que la société londonienne a appelé Travelex c’est déjà du 31 décembre 2019 ci-dessous une cyberattaque grave. Ce serait un ransomware, ou un type de malware qui infecte l’appareil attaqué en limitant l’accès et crypter les données utilisateur. Les pirates informatiques responsables de ces attaques demandent par la suite une rançon pour déverrouiller les fonctions qu’ils avaient limitées et leur restituer les données volées.

Qu’est-il arrivé exactement à Travelex

Juste le dernier jour de 2019, la société a identifié ce virus logiciel et a mis tous ses systèmes hors ligne afin d’éviter une nouvelle propagation du virus et d’éviter de compromettre davantage les services. Le ransomware en question serait déjà appelé Sodinokibi ou même Revil.

Il semble que les pirates aient initialement demandé une rançon équivalant à 6 millions de dollars, a ensuite augmenté pour doubler après 48 heures de silence de la compagnie attaquée. Les dégâts semblent sensiblement importants, on parle au moins 5 Go de vol de données sensibles qui incluent les noms et prénoms, les dates de naissance et même les modes de paiement. Mais Travelex affirme que leurs clients n’ont rien à craindre et que tout est sous contrôle, car il n’y a aucune preuve démontrant que les données ont effectivement été compromises.

En attendant, Travelex réalise les différents pour endiguer les dégâts opérations habituelles avec stylo et papier, afin d’assurer le service malgré les inconvénients. Dans l’intervalle, cependant, plusieurs banques britanniques sont restées exemptes de billets étrangers, ce qui a bloqué les demandes de change de leurs clients. Bref les experts nécessaires à l’enquête ont déjà été impliqués et résoudre le problème. Il s’agit notamment de la National Crime Agency (la principale entreprise du Royaume-Uni contre le crime organisé) et de la Metropolitan Police de Londres (Scotland Yard).