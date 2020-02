très bonne série de smartphones pas chers

La série LG K est la ligne mobile intelligente et économique du fabricant sud-coréen. Nous nous attendions à les voir vivre à Barcelone, mais l’annulation de Mobile nous en a privés. Tous les fabricants ont prévu des événements spéciaux pour présenter leurs nouvelles ou comme dans ce cas des annonces de presse. Nous les proposerons tous.

La nouvelle série LG K comprend trois modèles différents dans les tailles d’écran, la mémoire installée ou le stockage. Cependant, ils ont une caractéristique commune, une performance photographique bien au-dessus de la moyenne des terminaux de cette gamme de prix, avec des modèles de base sous la barrière de 100 $.

Ainsi, les trois modèles offrent une configuration de caméra arrière avec capteur quadruple, avec objectif principal, grand angle, un capteur de profondeur et un objectif macro. Le plus avancé du trio monte un capteur principal de 48 mégapixels. La plus haute résolution d’un smartphone LG.

Le vice-président de LG Electronics Mobile a déclaré dans la présentation (non sans raisons) que ses nouveaux terminaux offrent une grande valeur, des technologies avancées et des prix compétitifs: «Nous pensons que la série K sera la ligne la plus compétitive de sa catégorie offrant des fonctionnalités que les consommateurs ils apprécient vraiment ».

Nouvelles spécifications LG série K

La vérité est qu’ils pointent très bien vu leurs caractéristiques tant que LG maintient les niveaux de prix de cette série, actuellement avec des prix supercontenus entre 60 et 130 dollars.

LG K61

Chipset: huit cœurs jusqu’à 2,3 GHz

Affichage: FullVision 6,5 pouces Résolution FHD +. Rapport hauteur / largeur 19,5: 9

Mémoire: 4 Go de RAM / 64 ou 128 Go de ROM / prise en charge des cartes microSD (jusqu’à 2 To)

Appareil photo: capteur quad arrière, 48MP standard / 8MP grand angle / macro 2MP / 5MP capteur de profondeur. 16MP avant

Batterie: 4000 mAh

Taille: 164,5 x 77,5 x 8,4 mm

Réseaux: LTE / 3G / 2G

Connectivité: Wi-Fi Dual Band ac / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

Couleurs: titane / blanc / bleu

Autres: AI CAM / DTS: X 3D Surround Sound / Bouton Assistant Google / Capteur d’empreinte digitale arrière / Certificat de résistance MIL-STD 810G

LG K51S

Chipset: huit cœurs jusqu’à 2,3 GHz

Affichage: FullVision 6,5 pouces Résolution FHD +. Format d’image 20: 9

Mémoire: 3 Go de RAM / 64 Go ROM / prise en charge des cartes microSD (jusqu’à 2 To)

Appareil photo: capteur quad arrière, standard 32MP / grand angle 5MP / capteur de profondeur macro 2MP / 2MP. 13MP avant

Batterie: 4000 mAh

Taille: 165,2 x 76,7 x 8,2 mm

Réseau: LTE / 3G / 2G

Connectivité: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

Couleur: titane / rose / bleu

Autres: AI CAM / DTS: X 3D Surround Sound / Bouton Assistant Google / Capteur d’empreinte digitale arrière / Certificat de résistance MIL-STD 810G

LG K41S

Chipset: huit cœurs jusqu’à 2,0 GHz

Affichage: écran FullVision HD 6,5 pouces + écran 6,5 20,5 pouces

Mémoire: 3 Go de RAM / 32 Go de ROM / prise en charge des cartes microSD (jusqu’à 2 To)

Appareil photo: capteur quad arrière, capteur grand angle standard 13MP / 5MP / capteur de profondeur macro 2MP / 2MP. 8MP avant

Batterie: 4000 mAh

Taille: 165,7 x 76,4 x 8,2 mm

Réseau: LTE / 3G / 2G

Connectivité: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

Couleur: titane / noir / blanc

Autres: AI CAM / DTS: X 3D Surround Sound / Bouton Assistant Google / Capteur d’empreinte digitale arrière / Certificat de résistance MIL-STD 810G

LG est l’une de ces sociétés sous-évaluées sur le marché mobile avec des modèles aussi impressionnants que le LG G8X ThinQ. Avec la série K, vous misez sur une ligne diamétralement opposée, la gamme basse ou le niveau d’entrée. Et ils sont très intéressants comme vous l’avez vu dans leurs spécifications.

Nous supposons que ces séries LG K seront livrées avec Android 10 préinstallé et l’interface utilisateur de la marque. Ils seront disponibles au deuxième trimestre sur des marchés sélectionnés en Amérique, en Europe et en Asie. Aucun prix n’a été fourni, mais si LG maintient la ligne de prix, il sera certains terminaux à prendre en compte pour la plage d’entrée.