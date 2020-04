Trials of Mana apporte l’essence du JRPG classique sur PC, PS4 et Nintendo Switch

Malgré le grand succès rencontré par Secret of Mana de Super Nintendo au début des années 1990, sa suite n’est jamais sortie du Japon. Nous parlons de Seiken Densetsu 3, qui depuis quelques jours a finalement été mis à la disposition des amateurs de JRPG classiques du monde entier sous le titre Trials of Mana Et, oui, sous forme de remake.

Comme Square Enix l’a fait l’année dernière avec Secret of Mana Remake et étant donné que le bien, aussi vieux soit-il, est toujours bon et fonctionne bien quand il est traité avec respect, c’est hors de la boîte que l’entreprise retournera charger avec une nouvelle livraison avec laquelle continuer à gagner de l’argent. D’où ces épreuves de Mana.

En fait, Trials of Mana n’est pas le seul titre que Square Enix a sorti récemment pour le plus grand plaisir des fans d’antan et des nouvelles générations: il y a quelques semaines à peine, Final Fantasy VII Remake est sorti. Véritable bombe nostalgique de l’entreprise avec laquelle, cependant, ils n’ont pas entièrement réussi.

Et la raison n’est autre que qu’il y a des choses qui ne doivent pas être touchées plus qu’elles ne devraient pour attirer le nouveau public, sans nuire au précédent. Le succès de Square Enix avec Secret of mana Remake et Trials of Mana a été de tout laisser pratiquement tel qu’il était, ne mettant à jour rien de plus que la section technique des jeux.

Par conséquent, si Final Fantasy Remake ne vous a pas complètement convaincu, il est possible que Trials of Mana, que vous pouvez acquérir il y a quelques jours pour PC, PS4 et Nintendo Switch, ou essayez la démo si vous n’y faites pas confiance. Et si vous ne ressentez toujours plus la même chose, recherchez un bon émulateur.

Vous trouverez ci-dessous la configuration minimale du PC Trials of Mana et la bande-annonce de lancement.

Système d’exploitation: Windows 8.1 (64 bits)

Processeur: Tout Intel Core i3 2,5 GHz ou AMD A-Series 2,5 GHz

Mémoire: 4 Go de RAM

Graphiques: NVIDIA GeForce GTX 760 ou AMD Radeon RX 460

Stockage: 20 Go d’espace disponible

DirectX: version 11

