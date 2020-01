Trick ’R Treat La plus grosse règle de Broke Horror | .

L’anthologie bien-aimée sur le thème de l’Halloween, Farce ou Friandise, est devenu un incontournable pour les fans d’horreur, car il dépeint les “règles” des vacances via son exécuteur emblématique, Sam, bien que ses différentes histoires aient enfreint la plus grande règle du genre de très grandes manières.

Sorti en 2007 du réalisateur Michael Dougherty, qui a également écrit le scénario, et produit par Bryan Singer (X-Men), l’anthologie présente des segments entrelacés qui sont tous reliés par un mystérieux “enfant” nommé Sam qui n’est pas exactement ce qu’il semble . À l’instar d’autres Midwest emblématiques dans des films comme Halloween et A Nightmare on Elm Street, Trick ‘R Treat se déroule dans la ville fictive de Warren Valley, Ohio et se déroule à l’Halloween.

Alors que Sam a ses propres “règles” pour un bon comportement d’Halloween, qui découlent des racines des vacances à Samhain, le genre d’horreur dans son ensemble a également certaines traditions. Un film en particulier a été renversé par des films dans le passé, mais il est traditionnellement fait d’une manière plus douce. Pendant longtemps, la mort des enfants a été considérée comme un tabou dans les films d’horreur, et même si elle tient toujours quelque peu dans les temps modernes, Trick ‘R Treat n’y a pas prêté attention.

Un segment particulier de Trick ‘R Treat, le Halloween Schoolbus Massacre, tourne autour d’une légende urbaine dans la vallée de Warren où un groupe d’enfants ayant un retard de développement ont tous été tués dans un accident. Au fil de l’histoire, les huit enfants qui étaient à bord ont été installés par leur chauffeur de bus, qui a été payé par les parents des enfants et chargé de les assassiner; il a fini par être le seul survivant de l’accident, sans surprise. Inspiré par la légende, un groupe d’enfants décide d’emmener huit jack-o-lanternes sur le lieu de l’accident, qui se trouve près d’une carrière et d’un lac, pour rendre hommage aux enfants décédés. Cependant, cela va horriblement mal lorsque les enfants sortent soudainement de leurs derniers lieux de repos et choisissent tous les enfants sauf un qui ont osé les déranger le soir de l’Halloween.

Une autre histoire concerne un directeur d’école (Dylan Baker, The Good Wife) du nom de M. Wilkins, qui a décidé d’empoisonner tous ses bonbons d’Halloween avec du cyanure, puis de les distribuer à des trafiquants comme d’habitude. Un enfant en particulier, Charlie, est attrapé par Wilkins après qu’il ait détruit les citrouilles de l’homme et a reçu une conférence sur les traditions de la fête d’une manière qui reflète la propre mission de Sam pour la soirée. Charlie, qui est un enfant en surpoids, se gorge de bonbons empoisonnés et finit par mourir d’une mort horrible. Plus tard, M. Wilkins est vu en train d’enterrer Charlie et un autre enfant qui a été victime de sa mauvaise volonté. Fatigué des interruptions, Wilkins décide de porter la tête de Charlie à son fils, Billy, et les deux la transforment en leur propre version dérangeante d’un jack-o-lantern comme une activité de liaison amusante.

Farce ou Friandise n’a pas souffert de son inclusion d’enfants morts, et au lieu de cela, le choix convenait très bien au récit général du récit édifiant de l’anthologie. Sa décision de défier purement et simplement l’un des tabous les plus anciens de l’horreur a été prise avec intelligence et a rendu l’hommage approprié aux aspects les plus sombres du genre en foulant là où d’autres n’oseraient pas.

