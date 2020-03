Trie automatiquement les e-mails dans des dossiers Outlook spécifiques

Malgré l’augmentation d’outils tels que Slack, l’e-mail ne disparaîtra pas et peut parfois sembler lourd, donc une façon de contrôler votre e-mail est de le classer automatiquement dans les dossiers Outlook spécifiques.

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez maintenant utiliser votre messagerie Outlook sous Linux. Il vous suffit de cliquer sur le lien et vous aurez toutes les informations le concernant.

Pour ce faire, vous devez utiliser les règles

Outlook. Ceux-ci fonctionnent automatiquement lorsque vous envoyez ou recevez des e-mails

Envoyez des e-mails et effectuez les tâches que vous avez planifiées à l’avance.

Il existe donc deux façons de créer une règle pour vous. Le

la première méthode est plus facile et fonctionne mieux avec une seule adresse e-mail

e-mail que vous souhaitez gérer automatiquement. C’est génial pour les e-mails

qui proviennent toujours d’une seule adresse, comme un système de ticket ou

alertes par e-mail.

La deuxième méthode est un peu plus complexe, mais reste assez simple. Cela fonctionne mieux pour un domaine entier, comme tous les e-mails de personnes de la même entreprise. Aussi si vous souhaitez configurer plusieurs règles l’une après l’autre.

Créer des règles simples dans des dossiers Outlook spécifiques

Ainsi, vous pouvez facilement créer une règle, ouvrez votre

Boîte de réception Outlook, clic droit sur e-mail

e-mail que vous souhaitez commander automatiquement, puis cliquez sur Règles

– Créer une règle.

En même temps, la fenêtre appelée Créer une règle s’ouvre. Cliquez sur

dans la case à cocher à côté du nom du contact. Cette action vous indique

à Outlook pour appliquer la règle à tout e-mail provenant de cette adresse.

Ensuite, vous devez cocher la case «Déplacer le

élément dans le dossier: ».

Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez le dossier dans lequel

vous souhaitez déplacer les e-mails. Vous pouvez également cliquer sur “Nouveau”

pour créer un nouveau dossier. Ensuite, vous devez cliquer sur “OK”.

De cette façon, votre règle est prête, cliquez sur “OK”.

Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra. Activez la case à cocher «Exécuter cette règle maintenant sur les messages qui se trouvent déjà dans le dossier actuel». Ensuite, vous devez cliquer sur “OK”. Désormais, tout e-mail provenant de cette adresse ira dans le dossier que vous avez choisi.

Créez des règles plus compliquées

Pour que vous puissiez établir une règle à partir de zéro, vous devez

cliquez sur Démarrer – Règles – Gérer les règles et les alertes. Comme vous le verrez, la fenêtre s’ouvre

«Règles et alertes» et il suffit de cliquer sur «Nouveau

règle ».

Cette action ouvre la fenêtre “Rules Wizard”.

Dans la section “Commencer à partir d’une règle vide”, cliquez sur le

option “Appliquer la règle sur les messages que vous recevez”, puis cliquez sur

Ensuite.

Dans cette section, sélectionnez les conditions qui doivent être remplies

un e-mail pour appliquer cette règle. Vous pouvez définir

conditions à appliquer à chaque e-mail provenant du domaine de

votre entreprise.

Pour ce faire, sélectionnez «Avec

des mots spécifiques dans l’adresse de l’expéditeur »puis dans la case

texte en bas. Maintenant, cliquez sur «Mots

spécifique ».

Dans la fenêtre qui s’ouvre, écrivez le domaine que vous souhaitez

la règle s’applique. Si les e-mails proviennent de personnes

adresses se terminant par un domaine spécifique (@domaine), saisissez-le, puis

cliquez sur “Ajouter”.

De même, vous pouvez écrire plus d’un élément ici, comme ceci

que si vous avez quelques clients importants, vous pouvez tous les ajouter dans ce

Campagne. Lorsque vous avez terminé, vous devez cliquer sur “OK”.

L’assistant de règles affiche les domaines de messagerie que vous avez choisis. De cette façon, vous pouvez cliquer sur les termes pour les modifier s’ils changent. Une fois que tout est configuré, cliquez sur “Suivant”. Sélectionnez le dossier sur la page suivante de l’assistant pour déplacer ces e-mails.

Cochez maintenant la case “Déplacer vers le dossier spécifié” puis cliquez sur “Spécifié” dans la zone de texte en bas.

Choisissez certains des dossiers Outlook spécifiques que vous souhaitez pouvoir y enregistrer des e-mails

Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez le dossier que vous souhaitez

déplacer des e-mails ou cliquez sur “Nouveau” pour en créer un et

puis cliquez sur “OK”. L’assistant de règles affiche le

dossier que vous venez de sélectionner. S’il ne s’agit pas du bon dossier, cliquez sur

à nouveau pour le changer, puis cliquez sur “Suivant”.

Vous pouvez maintenant spécifier toutes les exceptions. Vous avez juste

que cliquer sur “Suivant” si vous ne souhaitez pas en ajouter. Écrire

un nom pour la règle, cochez la case intitulée «Exécuter

cette règle maintenant dans les messages de la boîte de réception », puis faites

cliquez sur “Terminer”.

Ainsi, votre règle est maintenant terminée et apparaît sur le

Fenêtre Règles et alertes. Cliquez sur “Appliquer” pour

terminer le processus. Votre règle est maintenant pleinement appliquée. Tout courrier

le courrier électronique qui remplit les conditions que vous avez choisies ira dans le dossier

sélectionné. En outre, les règles que vous créez dans le client Outlook sont reflétées

dans l’application Web.

Partagez-le avec vos amis!