Trois grands jeux PC sont gratuits dès maintenant

L’Epic Games Store sonne en 2020 en offrant trois jeux PC gratuits jusqu’au 9 janvier à 8h00 PT / 11h00 ET. Les cadeaux représentent la fin de la promotion des 12 jours de jeux gratuits d’Epic qui a finalement duré deux semaines. Pour réclamer les jeux gratuits, il vous suffit d’avoir un compte Epic gratuit.

Deux des jeux gratuits proviennent de la série Darksiders. Si vous n’avez pas joué à la série d’action post-apocalyptique qui oppose les anges aux démons, c’est maintenant votre chance de commencer depuis le début de la saga. Darksiders Warmastered Edition et Darksiders II: Deathinitive Edition sont des versions remasterisées des deux premiers jeux de la série. Les deux jeux offrent un gameplay de hack et slash de qualité et des atmosphères impressionnantes. Darksiders a reçu une note de 8/10 dans la critique originale de GameSpot de 2010 et Darksiders II a obtenu une note de 8,5 / 10 dans la critique originale de GameSpot de 2012.

Si vous aimez ce que vous jouez, vous pouvez passer à Darksiders 3 de 2018 et à la Darksiders Genesis récemment publiée, qui introduit plus de mécanismes de jeu de rôle et une nouvelle perspective descendante.

Tout à fait différent de Darksiders, Steep est une simulation de sports extrêmes d’Ubisoft 2016. Bien que axé sur le snowboard et le ski, Steep propose également du parapente, de la luge, du saut de base et du vol en wingsuit. Steep a obtenu un 7/10 dans l’avis de GameSpot. Le critique Leif Johnson a salué la montagne du monde ouvert et la variété globale du jeu tout en déplorant le manque de récompenses objectives au-delà des cosmétiques.

En cours de lecture: les 18 premières minutes du gameplay de Darksiders Genesis

