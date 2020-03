Trois Jokers vont changer le méchant de Batman pour toujours

Les détails concernant DC Comics tant attendus Homme chauve-souris: Trois jokers la mini-série a finalement été annoncée. Pour les lecteurs de Batman, en particulier les fans de Batman: The Killing Joke et Batman: A Death in the Family, Batman: Three Jokers sera une série vraiment révélatrice qui changera à jamais le méchant emblématique de Batman.

Batman: Three Jokers de Geoff Johns et Jason Fabok a été taquiné pendant un certain temps, car le prochain livre à trois numéros contiendrait trois Jokers différents existant dans le même univers. Fabok a attiré l’attention des fans quand il a écrit sur Twitter que la fin de la série “allait provoquer tout un émoi et est la chose la plus audacieuse écrite dans Batman en 80 ans”. C’est une énorme promesse à faire, mais les commentaires n’ont fait qu’aggraver le battage médiatique pour le livre. Johns a déclaré que la série s’appuierait sur des histoires classiques de Batman, en particulier The Killing Joke d’Alan Moore et Brian Bolland ainsi que A Death in the Family de Jim Starlin et Jim Aparo.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Harley Quinn rencontre la nouvelle petite amie de Joker dans DC Preview

Le livre aura une esthétique inspirée de The Killing Joke selon Fabok et mettra en vedette des personnages qui ont été personnellement touchés par le traumatisme du Joker. L’histoire aurait “fortement mis en vedette” Barbara Gordon et Red Hood de Jason Todd – deux personnages dont la vie a changé aux mains du prince clown du crime.

Barbara et Jason ont traversé tellement de choses, tout comme Bruce, et cela se concentre vraiment sur la guérison, les cicatrices et les blessures et ce que cela fait à quelqu’un. Si vous souffrez de traumatismes, vous ne vous contentez pas de vous en remettre et de continuer votre vie, cela change qui vous êtes. Parfois cela vous change pour le mieux, parfois cela vous change pour le pire. Vous pouvez guérir correctement et vous pouvez guérir mal. C’est vraiment le sujet du livre: Guérir correctement, guérir mal et survivre.

Batman: Three Jokers reviendra également à l’époque où Batman a rencontré son méchant le plus menaçant. Johns a déclaré à Entertainment Weekly que la nouvelle mini-série ajouterait de nouvelles couches aux personnages et à leurs relations avec le Joker.

Le monde n’a pas besoin d’une autre histoire de Batman-Joker, dit Johns à EW. L’une des raisons pour lesquelles je n’en ai jamais fait auparavant est parce qu’il y en a tellement d’étonnantes, donc je n’allais en faire qu’une si elle était différente et surprenante et regardait le Joker et la signification du Joker et son effet sur Batman et sa famille d’une manière nouvelle. Nous n’introduisons pas un multivers de Jokers, nous ne voulons pas changer ces personnages pour toujours, mais nous retournons quelques pierres sur ces personnages et leurs relations.

Le livre a été initialement annoncé en 2018 et Fabok a déclaré à EW que l’attente en valait la peine. Nous verrons si c’est le cas, mais cette nouvelle allumeuse pour le livre est extrêmement encourageante. Batman: Three Jokers arrive cet été et ça va être fascinant de voir comment cela change le monde du Joker et de Batman. Découvrez les trois couvertures de la série ci-dessous.

Batman: Three Jokers # 1 (sur 3)Écrit par Geoff JohnsArt par Jason FabokColors par Brad AndersonLetters par Rob LeeCover art par Jason Fabok et Brad Anderson “Après des années d’anticipation, l’histoire épique est enfin là: découvrez pourquoi il y a trois Jokers, et ce que cela signifie pour des décennies bataille entre le chevalier noir et le prince clown du crime “, lit la description de DC. “Dans cette histoire puissante et émotionnelle, Batman, Batgirl et Red Hood – toutes les anciennes victimes du Joker – travaillent ensemble pour résoudre un mystère différent de tout ce à quoi ils ont été confrontés auparavant!” Dans les boutiques de bandes dessinées le 17 juin 2020. Divertissement hebdomadaire.

Suivant: Joker profilé comme un véritable tueur en série dans la santé mentale criminelle de DC

Justice League de DC explique pourquoi Thanos est un échec

A propos de l’auteur

Liam McGuire est un éditeur de bandes dessinées pour .. Originaire de la Nouvelle-Écosse, il a travaillé pour de nombreuses publications, dont Cineplex Canada, MLB.com, Vice, CBR.com, et plus encore. Vous pouvez le contacter directement à liam.m@screenrant.com

En savoir plus sur Liam McGuire