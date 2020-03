trois minutes spéciales jusqu’à 50 Go pour tout le monde

Vodafone est certainement l’un des meilleurs managers de tous les temps, reconnu comme plus grand réseau 4G à travers le continent. Les utilisateurs savent très bien que pour avoir la meilleure qualité, ils doivent compter sur cette société qui, ces dernières années, aurait cependant perdu certains utilisateurs.

Ce n’est évidemment pas une situation inquiétante, mais il faut toujours faire attention. iliad a emmené de nombreuses personnes à Vodafone, principalement grâce à ses offres à des prix très bas. Cela a donc déclenché une sonnette d’alarme au sein de la société anglo-saxonne, qui souhaite désormais récupérer à tout prix les utilisateurs perdus. C’est pourquoi Vodafone a choisi de relancer ses meilleures offres, à savoir le Minutes spéciales.

Vodafone vise désormais à récupérer ses utilisateurs: voici les promotions de la ligne Special Minuti

Minutes spéciales Vodafone 50 Go:

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et dans l’Union européenne

50 Go de connexion de données 4,5 G par mois

PRIX: 6,99 euros via Winback

Pour tous les opérateurs virtuels, pour Iliad et Kena Mobile a 7,99 euros

Minutes spéciales Vodafone 30 GIGA

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

30 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 6 euros par mois

Pour tous ceux qui passent par FastWeb et certains opérateurs virtuels

Vodafone Special Minutes 20GB

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

20 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 12 euros par mois

Pour ceux qui passent par Trois