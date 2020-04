trois nouveaux smartphones d’entrée de gamme officiels

Le constructeur chinois honneur a récemment dévoilé officiellement une série de nouveaux smartphones appartenant au segment d’entrée de gamme du marché en Russie. Nous parlons des nouveaux Honor 9C, Honor 9A et Honor 9S, des appareils qui offrent une bonne autonomie, une fiche technique discrète et un prix plutôt bas.

Voici les trois nouvelles plaques d’entrée de gamme de la marque Honor

Commençons par analyser le modèle le plus performant et le plus durci d’un point de vue esthétique, c’est-à-dire leHonor 9C. Cet appareil suit les dernières tendances esthétiques et a un écran LCD IPS perforé avec une diagonale de 6,39 pouces en résolution HD +. Les hôtes arrière à la place trois caméras arrière avec un capteur primaire de 48 mégapixels plus un grand angle et un capteur de profondeur. Sous le capot, on trouve le SoC HiSilicon Kirin 710A avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Nous trouvons la puce NFC et Android 10, mais les services Google manquent.

Honor 9A présente plutôt sur le devant un affichage classique avec un petit encoche centrale (c’est toujours un IPS en HD +). Au dos, il y a trois caméras placées dans une zone rectangulaire. Cette fois, en tant que processeur, nous trouvons le SoC MediaTek Helio P22, à bord, nous avons une batterie de 5000 mAh, la puce NFC et Android 10.

Honor 9SEnfin, c’est le smartphone le moins cher des trois. Esthétiquement parlant, nous sommes ici face à un design anachronique, avec un Écran de 5,45 pouces entouré de cadres très épais. Au dos on retrouve alors une seule caméra et la présence d’un capteur biométrique physique manque. Le processeur monté à bord est toujours le MediaTek Helio P22 SoC, mais cette fois nous avons 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne.

Tarifs et disponibilités

Les trois nouveaux appareils domestiques honneur pour le moment, ils seront disponibles à l’achat en Russie selon les prix suivants:

Honor 9C à propos 162 €

Honor 9A à propos 138 €

Honor 9S à propos 87 €