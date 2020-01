trois offres avec tout illimité et 50 ou 70 Go en 4G Basic

Les offres de l’opérateur virtuel I Mobile actuellement disponibles sont au nombre de trois et s’adressent chacune à un groupe spécifique d’utilisateurs, défini en fonction de l’opérateur à partir duquel ils effectuent la transfert de numéro. En effet, les nouveaux clients n’ont pas la possibilité de choisir le tarif préférentiel mais peuvent procéder à l’activation de la promotion qui leur est dédiée, à savoir:

lJ’ai une offre. 5,99 €: pour les clients d’Iliad ou MVNO.

l ‘offre que j’ai. 8,99 €: pour les clients de Kena Mobile ou Daily Telecom; et pour les clients qui demandent un nouveau numéro.

l ‘offre que j’ai. 12,99 €: pour les clients de Vodafone, Tim, Wind et Tre.

Passez à ho Mobile: voici les trois tarifs du mois!

Les promotions du ho mobile manager peuvent être demandées en ligne, via le site officiel de l’opérateur, mais pas seulement. En fait, les clients peuvent choisir de acheter la SIM et demander l’activation de l’une des promotions également en allant dans l’un des magasins que j’ai Mobile. En cas d’achat en ligne, l’opérateur offre la possibilité d’obtenir la carte SIM par coursier, sans encourir de frais de port; ou pour demander le ramassage à l’un des marchands de journaux affiliés, en payant le coût initial en place.

Les promotions incluent toutes les minutes, SMS et Giga de trafic de données, en particulier: le tarif à partir de 5,99 euros par mois offres: minutes illimitées pour tout le monde, SMS illimités vers les 70 Go de trafic de données en 4G Basic. l’offre à partir de 8,99 € par moisau lieu de cela, il fournit: minutes illimitées à tout le monde, SMS illimités à tous les 50 Go de trafic de données en 4G Basic. Enfin, la promotion à partir de 12,99 euros par mois vous permet de recevoir: minutes illimitées pour tous, SMS illimités pour tous et 50 Go de trafic de données en 4G Basic.

Les trois offres I Mobile incluent également dans le prix les éléments suivants: services supplémentaires: appel en attente, renvoi d’appel, navigation par hotspot, sms ho. Il a appelé.