Tronsmart, des réductions allant jusqu’à 70% sur ces produits pour la promo AliExpress

Tu ne peux pas faire du shopping? Vous ennuyez-vous à la maison? Vous devriez écouter de la musique pour vous détendre. Une paire d’écouteurs de qualité ou un étui serait la meilleure option. Mais surtout, il est important que le prix soit abordable. La bonne nouvelle est que Tronsmart offre de super remises pour la promotion AliExpress 28.3! Parmi les offres, les écouteurs avec puces Qualcomm® True Wireless et des haut-parleurs puissants avec la technologie SoundPulse! Les offres offrent jusqu’à 70% de réduction. Voyons en détail ce qui est proposé.

Écouteurs Onyx Ace Tronsmart avec puce sans fil True Qualcomm®

la Onyx Ace Tronsmart ils utilisent une puce Qualcomm®, la meilleure du marché qui garantit la meilleure qualité audio avec une connexion plus stable et plus rapide. Ils soutiennent le format aptX™, la technologie de compression audio la plus avancée à ce jour. Pour assurer une meilleure expérience d’écoute, l’Onyx Ace a un meilleur haut-parleur de 13 mm que les Apple AirPod de 10 mm.

Avec cVc 8.0 et la technologie de réduction du bruit DSP, le Onyx Ace Tronsmart ils fournissent non seulement une expérience vocale plus claire, mais aussi audio plus propre. Grâce à la puce Qualcomm®, l’Onyx Ace Tronsmart a une latence et une consommation de batterie plus faibles que les autres appareils normaux. la temps de jeu de 24 heures vous permet de profiter d’une journée pleine de musique.

Comme les Apple AirPod, les Onyx Ace Tronsmart ont un conception semi-auriculaire avec commandes tactiles qui vous permettent de les porter plus confortablement. L’Onyx Ace Tronsmart prend en charge le couplage mono. Vous pouvez simplement porter un casque pour écouter de la musique au format mono ou les deux pour activer le format stero sans autres opérations.

Grâce au design ultra confortable et aux fonctionnalités exceptionnelles présentées ci-dessus, l’Onyx Ace Tronsmart est sans aucun doute la meilleure alternative aux Apple AirPods et ne coûte que 17% de leur prix! Mais surtout, lors de la promotion du 10e anniversaire d’AliExpress 28.3 (27-31 mars), vous pouvez les acheter pour seulement 26,99 USD après avoir utilisé le code: SAVEACE. Achetez votre Onyx Ace Tronsmart maintenant.

Écouteurs sans fil Spunky Beat Tronsmart aptXTM True

Depuis leur présentation fin septembre 2019, le Spunky Beat Tronsmart ils ont reçu des critiques extrêmement positives de partout dans le monde pour leur haute performance. Ils se trouvent également sur le site Web Qualcomm® aptX ™.

Grâce à la dernière puce Qualcomm, les Spunky Beat ont connectivité plus stable, transmission plus rapide et moins de latence, afin que vous puissiez profiter d’une expérience d’écoute plus fluide. Le format Qualcomm aptX ™ utilisé dans Spunky Beat vous permet d’en obtenir un qualité audio similaire à celle des CD. De plus, les haut-parleurs personnalisés recouverts de graphène produisent un son et une vidéo détaillés basses profondes.

Grâce aux technologies DSP intégrées Qualcomm® DSP et cVc ™ 8.0, le Spunky Beat en offre une fonction de réduction du bruit et un streaming audio plus riche. De plus, ces écouteurs sans fil True Qualcomm ne coûtent que 23,99 $ avec le code: 1USDBEAT. Achetez votre Spunky Beat maintenant.

Haut-parleur T6 Plus Tronsmart avec technologie SoundPulse ™

Equipé de la technologie brevetée SoundPulse ™, le T6 Plus Tronsmart il est capable d’émettre jusqu’à 40 W de puissance pour un appareil compact et portable. Grâce aux trois modes d’égalisation, vous pouvez écouter tout type de musique que vous souhaitez. La fonction de Couplage stéréo sans fil véritable vous permet de associer deux haut-parleurs ensemble et obtenez le double de la puissance. Vous pouvez régler le volume avec précaution à l’aide de la molette mécanique.

Merci à Certification étanche IPX6, le T6 Plus Tronsmart est un haut-parleur parfait à emporter partout. Je recommande absolument de l’acheter maintenant car vous pouvez profiter d’une remise super pratique de 43% de moins. Cela signifie que vous pouvez obtenir ce fantastique étui pour le prix de 48,99 USD après avoir utilisé le code: PLUS4USD. Achetez maintenant pendant la promotion AliExpress 28.3!