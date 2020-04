Trop chaud à gérer: Francesca datant de Harry, la relation a été & # 039; test massif & # 039;

Francesca n’a pas continué Trop chaud pour le manipuler s’attendant à tomber amoureux, mais c’est exactement ce qu’elle a trouvé en Harry. Les deux sont toujours ensemble aujourd’hui, même si le coronavirus les maintient physiquement séparés.

Cela fait moins d’une semaine que Too Hot To Handle est tombé sur Netflix, mais le spectacle a déjà atteint le sommet des graphiques en streaming. Francesca a déclaré qu’elle avait reçu presque tous les commentaires positifs, après avoir attendu un an redoutant un montage méchant. Elle était romantiquement impliquée avec Harry avant que Lana ne fixe les règles strictes. Après un petit tiff avec Harry, Francesca a embrassé Haley et a eu un rendez-vous avec Kelz. En fin de compte, Francesca n’a pas pu sortir Harry de sa tête. Ils se sont remis ensemble. Et bien qu’ils aient dû garder leur relation secrète, ils sont restés ensemble plus d’un an après le tournage de l’émission.

Francesca a déclaré à . mercredi: “Oui, nous sortons toujours ensemble.” C’est officiel. Mais cela ne signifie pas que c’est facile. COVID-19 les a éloignés les uns des autres. Francesca vit à Vancouver et Harry en Australie. Francesca a déclaré: “Toute notre relation n’a été qu’un test énorme. L’année dernière, nous avons été ensemble a été une montagne russe.” Elle a dit qu’elle et Harry avaient rompu pendant un court laps de temps pour “se regrouper et traiter nos pensées” mais maintenant ils sont “plus forts que jamais”.

Dans l’émission, Francesca a parlé à Harry de son déménagement au Canada. Harry a exprimé une certaine appréhension au sujet de la neige. Maintenant, Francesca a dit qu’elle déménagerait un peu en Australie avec Harry. Elle est prête à déménager à Los Angeles avec son petit ami. Elle a dit qu’ils avaient même parlé de décampage en Thaïlande. Bien sûr, tous les plans futurs sont actuellement en attente. Francesca a déclaré: Nous essayons simplement de trouver une échappatoire pour comprendre comment nous pouvons passer du temps, mais nous sommes ravis que tout cela soit terminé afin que nous puissions emménager ensemble et commencer à vivre une vie normale ensemble. Nous en sommes ravis. “

Basé sur le type de candidats Trop chaud pour le manipuler recruté, il était peu probable que les relations durent à long terme. Mais Francesca et Harry se sont surpris et se sont surpris en trouvant quelque chose de durable. Francesca a dit qu’elle avait été changée par l’expérience. Son message aux ennemis – dont, heureusement, il y en a peu – est le suivant: “Pour les personnes sceptiques, c’est réel et nous sommes tombés amoureux. Nous sommes toujours ensemble et nous planifions ensemble l’avenir le plus fou. . Donc, c’est possible. Il suffit d’être ouvert. “

