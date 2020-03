trop d’erreurs, voici celles à choisir pour être vraiment protégées

L’urgence sanitaire actuelle a contraint les citoyens à questionnez profondément vos habitudes et coutumes, les incitant à reconsidérer la vie quotidienne sur la base des nouvelles règles de confinement.

La nouveauté apportée par ce Coronavirus, ou plutôt CoV-SRAS-2, ne réside donc pas seulement dans la recherche de nouveaux moyens de mise en œuvre de la thérapie, mais surtout dans la prévention de la contagion. Pour cette raison, de nombreux citoyens se sont équipési en achetant des masques et autres équipements de protection individuelle.

Cependant, tous les masques ne sont pas également protecteurs: pour cette raison, une discrimination doit être faite et seuls ceux qui protègent complètement doivent être choisis.

Masques de protection: voici lesquels choisir

Avant de voir quels sont les meilleurs types de masques, il est essentiel de faire une prémisse. L’utilisation de masques, selon le décret, n’est PAS obligatoire pour les citoyens en général, mais uniquement pour ceux qui présentent des premiers symptômes ou qui doivent se protéger contre d’éventuelles comorbidités (c’est-à-dire la présence simultanée d’autres pathologies) ou immunosuppression.

la portail du Ministère de la Santé rapports: «Pour prévenir le risque d’infection par un nouveau coronavirus, il la priorité est de prendre soin de l’hygiène des mains et des sécrétions respiratoires. L’Organisation mondiale de la santé recommande de porter un masque uniquement si vous pensez avoir contracté le nouveau coronavirus et vous présentez des symptômes tels que la toux ou les éternuements, ou si vous prenez soin d’une personne soupçonnée d’une nouvelle infection à coronavirus. L’utilisation du masque permet de limiter la propagation du virus mais doit être adoptée en complément d’autres mesures d’hygiène respiratoire et des mains. Il n’est pas utile de porter plusieurs masques qui se chevauchent. Aussi, le masque n’est pas nécessaire pour la population générale en l’absence de symptômes de maladies respiratoires».

Il existe donc différents masques, mais seul un type spécifique est fonctionnel pour se protéger et protéger les personnes environnantes de toute infection.

la masque anti-poussière il est inutile à la fois d’empêcher une personne d’être infectée et de se protéger.

la masque chirurgical (ainsi appelé en raison de son domaine d’application) sert précisément à empêcher les liquides des cavités nasales et buccales du médecin, lors des opérations chirurgicales, d’infecter le patient. Ils servent, là où les symptômes apparaissent, à protéger les personnes environnantes, mais pas à se protéger. Mais comme vous devez rester à la maison où se produisent des symptômes compatibles avec ceux d’une infection à coronavirus, vous ne devriez logiquement pas voir des gens circuler avec ces masques.

Les seuls masques vraiment protecteurs pour soi et pour les autres sont les modèles FFP2 et FFP3, c’est-à-dire les masques de filtrage.

Au moyen d’un joint, ils bloquent à la fois l’expiration et l’inhalation des sécrétions respiratoires, empêchant ainsi le virus d’être expulsé et d’infecter les personnes avec lesquelles il entre en contact et d’être contracté par la personne elle-même.