TrueNAS et FreeNAS seront unifiés par iXsystems

Dans le monde des systèmes de stockage en réseau, FreeNAS et TrueNAS ils ont, depuis des années, un énorme prestige auprès de la communauté des utilisateurs de ce type d’appareils. Et quelque chose qui jusqu’à présent avait toujours attiré mon attention est que, bien que les deux soient développés par iXsystems, maintenir séparément l’identité, les cycles de développement, etc., ce qui devrait sans aucun doute être un effort important pour l’entreprise.

Et il faut comprendre que ce n’était pas une mauvaise conclusion, puisque la société a annoncé la prochaine unification de ses deux systèmes d’exploitation pour les périphériques NAS, dans un nouveau système appelé TrueNAS Open Storage. Bien entendu, cela ne signifie pas que vous avez choisi de proposer une seule option. Au lieu de cela, les utilisateurs de FreeNAS se verront proposer la version CORE, tandis que pour les utilisateurs ayant des exigences plus élevées, votre choix sera la version Entreprise. Le changement viendra avec la version 12,0.

Le premier, comme annoncé par la société, conservera les fonctions qui étaient déjà incluses dans FreeNAS et, en outre, héritera d’une partie de la version professionnelle, comme le support des disques hybrides (qui combinent, en une seule unité, le stockage SSD et HDD) et une meilleure prise en charge des unités avec cryptage des données. Concernant son prix, TrueNAS CORE Il restera gratuit, car il a toujours été FreeNAS.

Quant à la version Enterprise, la société affirme qu’elle aura de nouvelles améliorations intéressantes. Et pour la tranquillité des utilisateurs de la version actuelle, il sera possible de faire le saut vers la nouvelle dès son arrivée sur le marché (troisième trimestre 2020). Il n’y a toujours pas de date précise pour cela, et il y a aussi plus de nouvelles sur les nouvelles qui seront disponibles. Ce que nous savons, c’est qu’iXsystem annonce déjà que les premières versions d’essai seront disponibles à partir du 11 mars et qu’elles commenceront à voir de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Dans la vidéo, nous pouvons voir le vice-président d’IXsystems, Chris Moore, anticipant certains de ces détails et expliquant que, grâce à cette unification, les cycles de développement vont s’accélérer. Et, en fait, les deux systèmes partageaient une bonne partie de leur code. Cependant, la ségrégation dans deux opérations différentes est quelque chose qui entrave une partie du développement.

Désormais, avec TrueNAS, vous pouvez vous attendre à une fréquence de mises à jour plus élevée, une réponse plus rapide aux éventualités et, en plus, à l’enrichissement de chaque version, CORE et Enterprise, des connaissances acquises par son autre version. De plus, les professionnels qui, en raison des circonstances, doivent utiliser les deux (dans des environnements différents), bénéficieront de cette union, car le fonctionnement des deux (mais pas leurs fonctions, bien sûr), sera similaire.