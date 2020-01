Trump contre Apple, voici les déclarations du président américain

Apparemment Donald Trump n’a pas l’intention de lâcher le coup, en fait le président américain n’a pas manqué d’augmenter la dose de accusations vers pomme, des rames de ne pas avoir débloqué certains iPhones pour des raisons légales.

La société Cupertino a en effet refusé son aide auFBI, qui espérait précisément un déverrouillage des iPhones appartenant à l’attaquant de Pensacola, car ils étaient cryptés end-to-end ce qui les a donc fait impossible de contourner même pour l’entreprise elle-même.

Les accusations de Trump contre Apple

Trump n’a pas manqué d’avoir son mot à dire, accusant Apple de aider les criminels pour cacher leurs secrets, ajoutant que l’entreprise devrait en insérer un détourné libérer pour pouvoir accéder aux terminaux.

La société a pour sa part répondu que cet ajout ne serait pas un peu risqué, car il serait potentiellement attaquable et exploitable par les pirates.

“Petit détail” dont Trump a affirmé ne pas s’inquiéter, exhortant son insertion et se souvenant aussi de i faveurs, que l’exécutif des stars and stripes a réservé à l’entreprise, à titre d’exemptions et de concessions.

Ces dernières années, Apple a mis le intimité de l’utilisateur, en essayant de garantir un contrôle total des données propriétaire et pas un tiers.

De toute évidence, rencontrer le président américain irait à l’encontre des politiques de l’entreprise, ce qui est universellement accepté par le d’autres sociétés, qui conviennent que l’ajout d’une porte dérobée à des fins légales, bien que pour de nobles raisons, vous exposerait potentiellement à des risques tous les appareils.