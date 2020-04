Trump dit que Tim Cook s’attend à ce que l’économie connaisse une forte hausse après la pandémie

Le président Trump a déclaré qu’il avait parlé avec Tim Cook aujourd’hui et que le PDG d’Apple s’attend à une reprise économique en forme de V…

Reporté par CNBC, “Trump a déclaré que Cook pensait que l’économie connaîtrait une reprise en forme de V, où un grand ralentissement serait égalé par une reprise tout aussi importante.”

CNBC rapporte qu’Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire et souligne que “Dans le passé, Apple a ignoré les déclarations de Trump sur l’entreprise ou les conversations privées avec Cook.”

Parallèlement à la pandémie, l’économie américaine a connu une régression vers les prix de 2017 pour des indices comme le DJIA fin mars. Depuis que le gouvernement fédéral est passé et a commencé à distribuer des secours en cas de pandémie aux particuliers et aux entreprises, les marchés américains ont vu des gains les ramener aux niveaux de 2018.

En plus de guider Apple à travers les impacts de la pandémie, Tim Cook fait également partie du groupe de travail du gouverneur de Californie pour aider les entreprises de l’État à se rétablir. Depuis que Trump a pris ses fonctions, Cook a développé une relation «improbable» avec le président. Cook a certainement des sujets qu’il n’est pas d’accord avec Trump, mais a tout de même formé un partenariat productif et s’est concentré sur les façons dont il peut aider.

Un article du WSJ a précédemment examiné la relation intéressante entre Trump et Cook et a noté que “Au fil du temps, l’administration a commencé à compter sur M. Cook pour avoir un aperçu des questions commerciales et commerciales dans le monde.”

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: