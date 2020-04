Trump: les gens ont de “ gros problèmes constitutionnels ” avec Apple et le suivi des contacts COVID-19 de Google

La semaine dernière, Google et Apple ont annoncé un partenariat pour créer un système de suivi des contacts qui fonctionne avec iOS et Android. Nous avons rapporté de nouveaux détails sur le système plus tôt dans la journée, et lors d’un briefing à la Maison Blanche ce soir, le président Trump a ajouté son opinion au mélange.

Interrogé sur le nouveau partenariat entre Apple et Google, Trump a expliqué que la technologie de recherche des contacts est “une chose incroyable” mais que beaucoup de gens “ont de très gros problèmes constitutionnels avec elle”.

Trump a déclaré:

«C’est une chose incroyable, mais beaucoup de gens ont de très gros problèmes constitutionnels avec ça, vous le savez. C’est une chose incroyable, et ce serait, comme vous le savez dans d’autres pays, d’envisager d’utiliser quelque chose de similaire mais pas aussi bon. J’entends que Singapour est, Singapour a eu un petit revers parce qu’ils ont eu une pause, vous le savez, mais ils s’en occuperont. “

Trump a poursuivi en disant que le système développé par Google et Apple “serait un moyen très précis” de rechercher les contacts, mais qu’une décision sera prise dans les quatre prochaines semaines:

«Nous avons plus un problème constitutionnel qu’un problème mécanique, mais nous prendrons une décision à ce sujet. C’est quelque chose dont nous allons discuter avec beaucoup de gens au cours des quatre prochaines semaines. Ce serait une façon très précise de le faire, mais beaucoup de gens ont un problème avec cela. »

On ne sait pas exactement à quoi Trump fait référence avec ces commentaires. Apple et Google ont souligné à plusieurs reprises la conception privilégiant la confidentialité du système de recherche des contacts:

Consentement explicite de l’utilisateur requis

Ne recueille pas d’informations personnellement identifiables ou de données de localisation des utilisateurs

La liste des personnes avec lesquelles vous avez été en contact ne quitte jamais votre téléphone

Les personnes dont le test est positif ne sont pas identifiées aux autres utilisateurs, Google ou Apple

Ne sera utilisé que pour la recherche des contacts par les autorités de santé publique pour la gestion de la pandémie de COVID-19

Vous pouvez regarder la vidéo des commentaires de Trump ci-dessous à 2 heures et 52 minutes.

