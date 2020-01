Trump s’oppose ironiquement à la confidentialité d’Apple alors que le FBI déverrouille un autre iPhone 11

Le président Trump a de nouveau demandé à Apple de compromettre la sécurité d’iOS pour déverrouiller les iPhones saisis dans des affaires criminelles, affirmant que la société “ détient les clés de nombreux esprits criminels ”. Son attaque contre les mesures de confidentialité d’Apple a été faite lors d’un entretien avec CNBC.

“Franchement, je les ai beaucoup aidés. Je leur ai accordé des dérogations, car c’est une grande entreprise, mais cela a fait une grande différence », a déclaré Trump à Co-hôte de Squawk Box, Joe Kernen, faisant référence aux dérogations tarifaires dans la guerre commerciale américano-chinoise.

«Ils auraient pu nous donner cette information. Cela aurait été très utile. Apple doit nous aider. Et je suis très fort là-dessus. Ils ont les clés de tant de criminels et d’esprits criminels »…

Nous avons récemment appris que le FBI était en mesure de déverrouiller un iPhone 11 Pro à l’aide de GrayKey, et la demande de Trump vient le jour où nous apprenons que l’agence a pu déverrouiller un autre iPhone 11 à l’aide du kit Cellebrite.

Le commentaire de Trump est ironique étant donné que Bloomberg rapporte que le téléphone en question contient des données qu’une commission du Congrès voulait dans le cadre de la procédure de destitution contre le président.

Il a fallu environ deux mois au Bureau fédéral d’investigation pour déverrouiller l’iPhone 11 d’Apple qui a été saisi à Lev Parnas, l’associé inculpé de Rudy Giuliani […]

L’avocat, Joseph Bondy, a déclaré le mois dernier au juge qu’il rendrait les données de l’iPhone et d’autres documents assignés par le comité de la Chambre enquêtant sur le président Donald Trump. Parnas est un citoyen américain d’origine ukrainienne accusé d’avoir illégalement canalisé de l’argent étranger vers les élections américaines. Il a plaidé non coupable et est en liberté sous caution.

Parnas avait travaillé avec Giuliani pour déterrer la saleté politique en Ukraine sur Hunter Biden et son père, l’ancien vice-président Joe Biden, le principal rival démocrate de Trump lors de l’élection présidentielle de l’année prochaine. La demande de Trump lors d’un appel téléphonique en juillet avec le chef de l’Ukraine pour annoncer une enquête sur les Bidens a déclenché l’enquête de destitution aux États-Unis.

Le temps nécessaire pour casser l’iPhone 11 est probablement dû au fait qu’il est mieux protégé que les téléphones plus anciens, bien qu’il soit possible que Parnas ait utilisé un code d’accès alphanumérique plus long qui ralentirait une attaque par force brute.

Dans le cas de la fusillade à Pensacola, cependant, les téléphones sont beaucoup plus anciens et peuvent être anodins. Un exploit inaccessible connu sous le nom de checkm8 permet à tout iPhone des 4s à l’iPhone X d’être jailbreaké, même les appareils fonctionnant sous iOS 13, ce qui rend les attaques beaucoup plus faciles. Les appareils Pensacola sont un iPhone 5 et un iPhone 7.

