TVA et jeux autonomes: le bonus est prêt, voici comment et quand le demander Tecnoandroid

Le décret «Cura Italia» a mis en route une série de mesures de soutien économique aux travailleurs, victimes de Covid 19 malgré eux-mêmes des restrictions. pour les travailleurs indépendants et les numéros de TVA, il est question d’une prime de 600 euros par mois. Refusée par l’INPS, pressée de demander cette compensation avec un jour de clic improbable, une série d’indications finalement plus précises arrivent de l’Autorité elle-même.

Tout d’abord, la demande peut être faite par voie électronique directement Site Internet de l’INPS via l’utilisation des identifiants déjà utilisés ou alternativement du Spid (Public Digital Identity System). De plus, le formulaire de demande sera traçable fin mars, mais le calendrier de décaissement du bonus est cependant incertain. Il est prévu quelques semaines mais il est certain que vous devrez attendre au moins la première partie du mois d’avril.

Quelles catégories de travailleurs ont droit à la prime de 600 euros?

Sur une note publiée par l’INPS sur les filets de sécurité sociale, l’institution annonce que globalement ceux-ci s’élèvent à un chiffre égal à 10 milliards d’euros à répartir entre les fonds supplémentaires et toutes les autres formes de soutien financier. pour profiter d’environ 11 millions d’utilisateurs.

Dans le cas de la prime de 600 euros, elle appartient aux indépendants et aux numéros de TVA ainsi qu’aux co.co.co travailleurs, artisans et commerçants, agriculteurs et colons, travailleurs du monde du divertissement, ceux du secteur du tourisme, spas et probablement ceux en bord de mer. L’indemnisation n’inclut pas ceux qui reçoivent déjà un revenu de citoyenneté, les retraités et tous ceux qui sont inscrits dans des ordres professionnels bénéficient d’un fonds de pension autre que l’INPS.

TVA et jeux autonomes: le bonus est prêt, voici comment et quand le demander Tecnoandroid