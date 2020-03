tweets éphémères qui disparaissent après 24 heures

Les tweets éphémères ils pourraient bientôt devenir une réalité sur le réseau social. Twitter a annoncé qu’à partir de ce mercredi, il commencerait à tester une nouvelle fonction appelée Fleets, qui ajoute la possibilité de publier du contenu qui sera supprimé une fois les 24 heures écoulées.

Celui-ci, qui sera disponible en tant que test uniquement au Brésil, explorera les possibilités et les avantages qu’une option qui a gagné en pertinence ces derniers temps sur des plateformes telles qu’Instagram, qui a fait de ses histoires des générateurs importants, peut offrir traction Flottes Ils ne pourront pas avoir de Retweets, J’aime ou recevoir une réponse publique, mais les réactions ne concerneront que les messages privés de chaque utilisateur.

Kayvon Beykpour, chef de la division des produits Twitter, a expliqué dans une série de publications le nouvel outil, garantissant que, s’il est vrai qu’il existe une similitude claire avec Instagram Stories – et d’autres plates-formes – “il existe des différences intentionnelle afin que l’expérience se concentre davantage sur le partage et la vision des pensées des gens. “

Contenu éphémère que vous ne partageriez pas autrement

Les flottes, contrairement aux Stories, sont basées – pour le moment du moins – principalement sur le texte, mais aussi Des GIF, des vidéos ou des photos peuvent être inclus et apparaîtra dans la zone supérieure de la page d’accueil de l’application. De plus, il sera possible de les voir également à partir du profil de chaque personne.

Beykpour dit que Twitter a l’intention “d’aider les gens à partager des pensées éphémères” qu’ils ne partageraient probablement pas autrement. “Les gens nous disent souvent qu’ils ne se sentent pas à l’aise de tweeter parce que n’importe qui peut voir et répondre aux Tweets, ils sont permanents et concentrés sur leur succès (combien j’aime et les Retweets obtiendront cela?).”

Il n’y a, pour l’instant, plus de données sur les futurs plans Twitter possibles pour cet outil, qui seront délimités par les commentaires recueillis après son lancement au Brésil.

