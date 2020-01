TwinStrand lève 16 millions de dollars de Madrona et d’autres pour le séquençage d’ADN de nouvelle génération, promettant une détection précoce du cancer et d’autres percées – .

Jesse Salk, PDG de TwinStrand, directeur scientifique et co-fondateur. (Photo TwinStrand)

TwinStrand Biosciences, une startup de Seattle développant une technologie de séquençage d’ADN de nouvelle génération qui promet de déboucher sur une détection précoce du cancer, une identification rapide des cancérogènes et d’autres percées, a levé 16 millions de dollars dans un cycle de financement de la série A dirigé par Madrona Venture Group.

La société, une spin-off de l’Université de Washington, affirme que sa méthode de séquençage de l’ADN, connue sous le nom de séquençage duplex, utilise des technologies cloud et des algorithmes avancés de correction d’erreurs pour permettre aux chercheurs et aux cliniciens de trouver des variantes génétiques rares avec 10 000 fois plus de précision que les techniques de séquençage standard.

TwinStrand, qui compte un peu moins de 30 employés, prévoit de lancer son premier produit ce trimestre. Fondée en 2015, elle fait partie d’un domaine émergent d’entreprises développant des techniques avancées de séquençage de l’ADN à la recherche de nouvelles perspectives sur le code génétique humain, s’appuyant sur les avancées introduites dans le projet du génome humain il y a plus de 15 ans.

«Nous nous efforçons vraiment de repousser les limites pour répondre à des besoins totalement non satisfaits et faire avancer ce que la technologie d’analyse génétique peut faire à l’avenir – pas seulement ce qui est possible maintenant, mais ce que nous allons rendre possible un an, deux ans, trois ans », a déclaré Jesse Salk, PDG de TwinStrand, directeur scientifique et cofondateur, biologiste moléculaire et oncologue clinicien qui a inventé le séquençage duplex avec des collègues de l’Université de Washington.

Terry Myerson a dirigé l’investissement de Madrona dans TwinStrand.

L’investissement de Madrona dans TwinStrand a été mené par Terry Myerson, l’ancien haut dirigeant de Microsoft Windows and Devices qui a rejoint la société en tant que partenaire de capital-risque l’année dernière. Myerson a comparé la technologie de TwinStrand aux techniques de correction d’erreurs utilisées dans les baies de stockage massives dans les centres de données cloud.

«Lorsque vous utilisez un logiciel à grande échelle et que vous stockez des téraoctets de données sur des lecteurs de disque peu fiables et que vous les répliquez dans des centres de données, vous rencontrez des problèmes très similaires», a expliqué Myerson. «Pouvoir faire cela avec notre ADN a un potentiel incroyable.»

TwinStrand affirme que sa technologie a des applications, notamment la surveillance du cancer résiduel après le traitement, en plus de la détection précoce du cancer. Il permet des thérapies personnalisées et un développement plus rapide des médicaments, et accélère également de manière significative le processus de toxicologie génétique, déterminant si des produits chimiques spécifiques sont cancérigènes en analysant l’impact génétique. D’autres applications potentielles comprennent la criminalistique sur les lieux du crime et la santé génétique fœtale.

Les autres investisseurs participant à la série A incluent Alexandria Venture Investments, Ridgeback Capital et Sahsen Ventures. De la ronde, 12 millions de dollars constituaient de nouveaux capitaux et 4 millions de dollars ont été convertis à partir de billets précédemment émis à la société. TwinStrand avait auparavant levé 5,5 millions de dollars en financement de démarrage et 6,4 millions de dollars en subventions de recherche sur l’innovation dans les petites entreprises.

TwinStrand dit qu’elle utilisera le nouveau financement pour accélérer le développement de ses produits et soutenir la croissance de son infrastructure d’entreprise et de ses partenariats pharmaceutiques.

Myerson a rejoint le conseil d’administration de TwinStrand avec l’investissement. Parmi les autres membres du conseil d’administration, on compte Chad Waite, directeur général d’OVP Venture Partners, et l’ancien président d’Alder Biopharmaceuticals, Steve Dow.

Salk est le petit-fils de feu Jonas Salk, le scientifique qui a découvert et développé le vaccin contre la polio. Interrogé sur son grand-père dans une interview avec ., le PDG de TwinStrand a déclaré que la relation “avait un impact assez important sur la façon dont je vois ce que je fais de ma vie, et comment je travaille dans des équipes scientifiques et contribue à la communauté au sens large.”