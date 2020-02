Twitter a ajouté une nouvelle fonctionnalité de “lien tweet”

Le réseau social gazouillement a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’ajouter facilement un tweet aux articles déjà publiés. La nouvelle a été annoncée par le réseau social, introduisant l’option “créer une discussion».

Les utilisateurs disposant de cette nouvelle fonctionnalité peuvent lier un nouveau tweet aux précédents. L’opération est très simple, découvrons ensemble tous les détails de la nouvelle fonction.

Twitter lance la fonctionnalité Créer une discussion

Pour revenir à la procédure, lorsqu’un utilisateur écrit un message sur la page d’accueil de sa plate-forme, il dispose du “la discussion continue». Toucher ce dernier, ce qu’il va publier sera lié à son dernier tweet. Si, en revanche, l’utilisateur veut reprendre le discours d’un tweet plus ancien, il devra toucher le bouton avec les trois points horizontaux, qui accède à la liste des gazouillis précédents.

La nouvelle fonction permet donc de reprendre plus facilement et plus rapidement une discussion passée et fait partie des petites mais intéressantes nouvelles que la société a introduites ces dernières semaines pour encourager les comparaisons sur sa plateforme. En fait, au cours des dernières heures, de nombreuses indiscrétions parlent l’introduction des histoires également sur cette plateforme.

La nouveauté en question pourrait devenir réalité grâce à un accord avec Chroma Stories, application créée dans le but d’offrir une mise en page plus élégante à partager sur différents réseaux sociaux. Le responsable des produits Twitter, Kayvon Beykpour Il a déclaré: “Ils rejoindront nos équipes de produits, de conception et d’ingénierie afin de donner aux gens des moyens plus créatifs de s’exprimer sur Twitter.” Il suffit d’attendre encore un peu pour connaître tous les détails.