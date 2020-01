Twitter a lancé un nouveau format publicitaire

Le réseau social gazouillement a récemment décidé de lancer un nouveau format publicitaire nommé Coup de projecteur sur les tendances, qui permet à toutes les marques d’enrichir les spots publicitaires traditionnels de la plateforme d’une expérience vidéo.

Nous avons récemment parlé de publicité sur la plateforme car, contrairement à son rival Facebook, elle a décidé de rejeter tout type de publicité liée aux campagnes électorales du monde politique. Découvrons ensemble le nouveau format publicitaire.

Twitter lance le nouveau format publicitaire

Le géant Twitter a lancé un nouveau produit publicitaire appelé Spotlight sur les tendances sponsorisées, qui permettra à toutes les marques d’enrichir leurs «tendances sponsorisées» normales avec le format vidéo dans la section Explorer de la plateforme. Nous parlons de la section dans laquelle la plateforme propose aux utilisateurs des tendances et des hashtags pertinents.

En utilisant la créativité, Spotlight tendance promu, offre une expérience visuelle beaucoup plus engageante pour l’utilisateur, résultant en une plus grande efficacité pour la communication de la marque membre. Selon une étude récente, réalisée par la société de marché EyeSee, le produit génère une intérêt supérieur à 113% plus que les tendances sponsorisées normales auxquelles nous sommes habitués actuellement.

Le nouveau format peut utiliser 6 secondes vidéo, GIF et images statiques. Une fois que l’utilisateur aura consulté le format Spotlight deux fois le même jour, l’annonce sera automatiquement déplacée à la position standard de Tendances sponsorisées et sera remplacée par de nouveaux produits éditoriaux. Le nouveau format sera disponible dès le prochain 15 janvier 2020 dans 15 marchés parmi lesquels, malheureusement, l’Italie n’apparaît pas actuellement, mais ne dit jamais jamais. Nous devons juste attendre plus de nouvelles.