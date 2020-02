Twitter annonce une nouvelle politique pour étiqueter ou interdire les «médias synthétiques et manipulés»

Twitter a annoncé une nouvelle politique sur les médias manipulés et synthétiques, une catégorie qui comprend un large éventail de contenus tels que des vidéos deepfake et d’autres contenus modifiés de manière trompeuse. La nouvelle politique interdira les faux médias qui pourraient causer «un préjudice grave».

Tel que rapporté par The Verge, Twitter se concentre sur les médias manipulés qui sont présentés comme la vérité ou qui sont “susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité publique ou de causer un préjudice grave”. Si les médias entrent dans ces deux catégories, il est probable qu’ils soient interdits, mais s’il tombe dans un seul, il sera probablement étiqueté comme tel.

Si un utilisateur estime que son tweet a été étiqueté de manière inexacte ou injuste, il pourra faire appel de la décision. Le responsable de l’intégrité du site de Twitter, Yoel Roth, a expliqué:

“Notre objectif en faisant ces évaluations est de comprendre si quelqu’un sur Twitter qui fait simplement défiler leur chronologie a suffisamment d’informations pour comprendre si le média partagé dans un tweet est ou n’est pas ce qu’il prétend être”, a déclaré Roth. Les tweets étiquetés peuvent être marqués d’un drapeau et d’un avertissement avant que d’autres utilisateurs ne les aiment ou ne les retweetent. Twitter pourrait également choisir de ne pas les recommander, et il pourrait lier les gens à une page de destination contenant plus d’informations.

Roth a ajouté que Twitter utilisera sa plateforme Moments pour organiser une sélection triée sur le volet de tweets provenant de sources fiables. La plate-forme Moments comprendra également des détails sur le raisonnement derrière la suppression de quelque chose de Twitter.

La nouvelle politique de Twitter entre en vigueur le 5 mars et vous pouvez en savoir plus sur The Verge.

Dans d’autres actualités sur les réseaux sociaux, Instagram a annoncé qu’il vous permettra bientôt de répondre à Stories avec des GIF grâce à une intégration étendue avec Giphy. Pour ce faire, glissez simplement vers le haut sur une histoire et recherchez la nouvelle option GIF.

PSA: vous pouvez désormais répondre aux histoires de vos amis en utilisant les GIFs @GIPHY! Mettez à jour votre application pour l’essayer.

– Instagram (@instagram) 4 février 2020

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: