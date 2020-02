Twitter catalogue vos centres d’intérêt en fonction de votre activité en ligne

À plus d’une occasion, vous aurez lu ou entendu quelque chose comme ça, l’information est devenue l’un des matières premières de plus de valeur sur Internet. Et si nous parlons de réseaux sociaux, cette information se réfère à données fournies pour ses millions d’utilisateurs.

Google a été l’une des premières sociétés en ligne classer vos utilisateurs en fonction de vos recherches et d’autres données dérivées de votre utilisation du moteur de recherche. À l’heure actuelle, Google peut calmement connaître votre âge, votre sexe, votre lieu de résidence, le temps que vous passez sur leurs services, ce que vous recherchez, les pages que vous visitez, les sujets qui vous intéressent et ceux qui ne le sont pas…

Twitter n’est pas loin derrière. Gardez à l’esprit que vous pouvez obtenir beaucoup des informations sur votre activité Dans ce réseau social. Quels sujets recherchez-vous, de quels sujets parlez-vous, quel type d’utilisateurs suivez-vous, quels commentaires transférez-vous ou commentez-vous? Et avec cela, Twitter peut créer une liste de sujets d’intérêt.

Si vous accédez à la configuration de votre utilisateur Twitter à partir du navigateur, accédez à Compte> Vos données Twitter Vous trouverez des informations utiles que le réseau social recueille sur votre activité. Dans Historique du comptePar exemple, vous verrez quand et où vous avez accédé à Twitter, quelque chose d’utile pour savoir si quelqu’un a volé votre compte et / ou l’utilise à votre nom. Et en Activité du compte Vous verrez quels utilisateurs vous avez réduits au silence ou bloqués.

Mais ce que nous souhaitons voir dans cet article, c’est une section spécifique intitulée Intérêts Twitter et que vous trouverez directement dans ce lien ou dans Twitter> Plus d’options> Paramètres> Compte> Vos données Twitter> Données d’intérêt et d’annonce> Intérêts Twitter.

Vos intérêts personnels selon Twitter

Lorsque vous accédez à Twitter, vous verrez une liste de sujets allant des noms de personnes, des marques de sociétés ou de produits, des acronymes, des noms de lieux et bien plus encore.

Pour reprendre les mots de Twitter, «ce sont certains des intérêts qui vous correspondent, selon votre profil, votre activité et les sujets que vous suivez. Ils sont utilisés pour personnaliser votre expérience Twitter, y compris les publicités que vous voyez. “

Si parfois vous vous demandez pourquoi vous voyez sur votre mur Twitter messages d’un certain utilisateur que vous ne suivez pas ou que vous ne souhaitez pas suivre, c’est probablement parce qu’il apparaît dans cette liste d’intérêts.

Si vous regardez la liste, vous trouverez surprise occasionnelle. Là, vous compilez n’importe quel sujet pour lequel vous avez montré un minimum d’intérêt, alors vous trouverez peut-être les noms de vos équipes ou acteurs préférés mais aussi le nom de quelqu’un que vous avez cherché une fois.

Heureusement, la liste est modifiable. Selon Twitter, vous pouvez décocher n’importe quel sujet Si vous n’êtes vraiment pas intéressé du tout. Les modifications seront appliquées après un certain temps, lorsque les algorithmes de Twitter apprendront que vous ne voulez plus rien savoir des sujets que vous avez décochés.

Si vous personnalisez la liste des centres d’intérêt Twitter, vous ne recevrez plus de publicité de sujets que vous n’aimez pas, des recommandations d’utilisateurs à suivre ou des commentaires de certains utilisateurs que vous ne suivez pas mais à qui vous auriez pu demander quelque chose à un moment donné.

