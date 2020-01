Twitter copie l’une des fonctions les plus controversées de Facebook

Depuis un certain temps, Twitter a suivi son chemin plus loin des réseaux sociaux traditionnels, par rapport à une époque antérieure où la société incorporait certaines fonctions classiques des réseaux sociaux personnels. Maintenant, la société a commencé à intégrer l’une des options Facebook qui, lors de son lancement, était déjà particulièrement controversée.

Non, il ne s’agit pas d’éditer des tweets (quelque chose qui semble ne jamais arriver), mais d’inclure des réactions spécifiques basées sur une collection d’emojis. Pour le moment Ce n’est pas une fonction supplémentaire aux Tweets comme les likes ou les RT, mais est limité aux messages directs entre les utilisateurs.

Bien qu’il ne soit pas très clair de savoir ce que vous pouvez apporter dans une conversation d’égal à égal ou dans les petits groupes qui autorisent les messages directs, la vérité est que ce pourrait être un premier test pour le transmettre plus tard aux tweets. avec l’intention de donner plus de contextualisation aux goûts.

Dites plus avec de nouvelles réactions emoji pour les messages directs!

Pour ajouter une réaction, cliquez sur l’icône ❤️➕ qui apparaît lorsque vous survolez le message sur le Web ou appuyez deux fois sur le message sur mobile et sélectionnez un emoji dans la fenêtre contextuelle.

Pour en savoir plus sur les réactions DM: https://t.co/sdMumGDBYl https://t.co/QxMVmGt8eY

– Assistance Twitter (@TwitterSupport) 22 janvier 2020

Comme nous le disons, cette fois, il n’est pas disponible pour la vue publique de chaque chronologie, mais limité à la section la plus privée du réseau social. Il semble que nous devrons attendre pour voir que Twitter fait le même mouvement que Facebook et finit par l’intégrer dans l’aperçu des utilisateurs, un mouvement qui peut être très bénéfique pour donner plus de contexte aux itérations de l’utilisateur avec les différents tweets.

