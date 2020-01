Twitter corrige l’application Android sujette aux plantages (mise à jour)

Twitter a eu une longue nuit après avoir publié une mise à jour buggée pour son application Android. Nous avons les détails de cette petite saga ainsi qu’un correctif qui se déroule actuellement.

Correction de la v8.28.1

Il y a quelques heures, Twitter a distribué une mise à jour corrigée avec le numéro de version 8.28.1. Nous avons téléchargé celui-ci sur un téléphone avec un ancien client Twitter et l’avons trouvé fonctionner – pas de plantage du tout. Actualisez vos listes Play Store et donnez à votre application une mise à jour.

L’histoire originale suit.

Ne mettez pas à jour votre application Twitter – les utilisateurs d’Android ont signalé des plantages lors de la tentative de lancement avec la version stable v8.28.

@ArtemR votre application Twitter se bloque-t-elle sur le Pixel 4? Juste mis à jour pour moi aujourd’hui

à la version 8.28.0-release.00 et se bloque instantanément. pic.twitter.com/qlu8bu0pil

– ᴊᴜʟɪᴏ ➐ (@ DaX05) 21 janvier 2020

Le compte d’assistance Twitter a reconnu le problème et a mis en garde les utilisateurs contre la mise à jour de l’application.

Nous étudions un problème avec la dernière version de notre application Android qui le fait planter immédiatement après son ouverture. Si vous utilisez Twitter pour Android, nous vous suggérons de ne pas le mettre à jour jusqu’à ce que nous vous informions qu’il est résolu. Désolé pour le dérangement!

– Assistance Twitter (@TwitterSupport) 21 janvier 2020

Si vous n’êtes pas sur la dernière version, vous devriez probablement temporairement interdire au Play Store de mettre à jour automatiquement Twitter. Dirigez-vous vers la page de liste de l’application sur la boutique, puis appuyez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit et désélectionnez l’option Activer la mise à jour automatique.

Cependant, si vous vous êtes retrouvé bloqué avec la v8.28, nous avons vérifié et pouvons vous conseiller deux solutions:

Ouvrez la page d’informations de l’application pour votre application Twitter (appuyez longuement sur l’icône, appuyez sur le symbole ⓘ), appuyez sur Stockage et cache, puis effacez les données et le cache de l’application. L’application devrait se lancer et s’exécuter normalement.

Vous pouvez désinstaller l’application, puis télécharger la version 8.24.1 depuis APK Mirror.