Twitter déploie une fonctionnalité de réactions de type iMessage pour diriger les messages

Twitter retire une page du playbook d’Apple avec sa dernière fonctionnalité de messagerie. Le réseau social a annoncé aujourd’hui qu’il déploie un support pour l’ajout de réactions de type iMessage aux messages directs.

Twitter a commencé à tester cette fonctionnalité de réaction aux emojis l’année dernière, mais il étend maintenant la capacité à tous les utilisateurs sur le Web, iOS et Android. Cette fonctionnalité vous permet d’ajouter une réaction aux messages directs en utilisant votre sélection normale d’emoji.

Tous les participants au fil de discussion directe recevront une notification chaque fois qu’une nouvelle réaction est ajoutée à un message. Ceux qui ne disposent pas de la dernière version des applications Twitter recevront un message séparé les informant de la réaction.

Voici comment utiliser la nouvelle fonctionnalité:

Pour ajouter une réaction, survolez le message et cliquez sur le bouton de réaction (icône cœur et plus), ou appuyez deux fois sur le message et choisissez un emoji dans la fenêtre contextuelle. Vous pouvez annuler une réaction à tout moment et elle sera supprimée du message pour tous les participants. Cliquez ou appuyez sur une réaction dans une conversation pour voir qui a réagi au message.

Ceci est très similaire à la fonctionnalité de réactions qu’Apple inclut dans iMessage, ce qui facilite la reconnaissance (ou la réponse passive passive) d’un autre message sans envoyer de réponse complète.

Vous pouvez en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité sur la page Web d’assistance de Twitter.

Dites plus avec de nouvelles réactions emoji pour les messages directs!

Pour ajouter une réaction, cliquez sur l’icône ❤️➕ qui apparaît lorsque vous survolez le message sur le Web ou appuyez deux fois sur le message sur mobile et sélectionnez un emoji dans la fenêtre contextuelle.

Pour en savoir plus sur les réactions DM: https://t.co/sdMumGDBYl https://t.co/QxMVmGt8eY

– Assistance Twitter (@TwitterSupport) 22 janvier 2020

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: