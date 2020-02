Twitter déploie une nouvelle option “ Continuer le fil ” pour connecter plusieurs tweets ensemble

Twitter déploie une nouvelle fonctionnalité qui permet de regrouper plus facilement plusieurs tweets. Avec cette modification, vous pouvez désormais lier des tweets ensemble pendant que vous les composez.

La société a annoncé la nouvelle fonctionnalité cet après-midi. Lorsque vous rédigez un nouveau tweet, vous pouvez désormais glisser vers le haut pour afficher vos tweets précédents, y compris votre message le plus récent ainsi que les plus anciens. Une fois que vous avez choisi un tweet plus ancien, vous verrez un bouton “Continuer le fil”.

Une fois que vous avez choisi les options “Continuer le fil”, vos tweets seront connectés les uns aux autres.

Appuyez sur l’icône de composition.

Déroulez la fenêtre de composition et appuyez sur Continuer le fil pour ajouter à votre dernier Tweet.

Ajoutez du contenu, puis appuyez sur Tweet pour ajouter à votre fil.

Pour ajouter un fil à un Tweet antérieur, cliquez sur (les trois points) pour sélectionner un autre Tweet.

Essentiellement, c’est la façon dont Twitter permet aux utilisateurs de créer plus facilement des fils de discussion et des tweetstorms. Dans le passé, Twitter a offert la possibilité de connecter plusieurs tweets ensemble pendant que vous les composez. La nouvelle fonctionnalité d’aujourd’hui, cependant, rend plus simple la connexion d’un nouveau tweet à un article du passé.

Autre chose à noter: de nombreux utilisateurs se plaignent d’une interface borked dans Twitter pour iOS suite à une récente mise à jour. Il peut être judicieux d’éviter de mettre à jour votre application Twitter jusqu’à ce que ce problème soit résolu.

Vous pouvez télécharger l’application Twitter pour iOS sur l’App Store. Cette nouvelle fonctionnalité se déploie lentement maintenant, donc si vous ne la voyez pas encore, assurez-vous de la vérifier tout au long de la semaine.

