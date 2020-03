Twitter déploie une nouvelle option de tri pour les listes et les étiquettes électorales pour les candidats américains

Twitter déploie une paire de changements pour les utilisateurs cet après-midi. Tout d’abord, les utilisateurs peuvent désormais trier les listes par l’algorithme de Twitter plutôt que par ordre chronologique. De plus, Twitter déploie également maintenant des étiquettes électorales aux États-Unis.

Pour les listes sur iOS, vous ne pouviez auparavant afficher les tweets que par ordre chronologique – ou comme Twitter le décrit avec «les derniers tweets en premier». Mais à partir d’aujourd’hui sur iOS et sur le Web, vous pouvez désormais voir les «meilleurs tweets en premier». L’entreprise explique:

Maintenant, sur iOS et sur le Web, passez d’abord aux meilleurs tweets dans les listes. Essayez-le en accédant à une liste, en appuyant sur l’icône ∙∙∙ en haut à droite et en sélectionnant «Voir les meilleurs tweets». Revenez d’abord aux derniers Tweets à tout moment.

Pendant ce temps, Twitter déploie également sa fonctionnalité Election Labels. À partir d’aujourd’hui également, des étiquettes électorales apparaîtront sur les profils Twitter et les tweets des «candidats éligibles aux élections générales américaines».

Des étiquettes apparaîtront sur les comptes Twitter des candidats à la Chambre des représentants des États-Unis, au Sénat américain ou au gouverneur aux élections américaines de 2020 qui se sont qualifiés pour le scrutin électoral général.

Twitter travaille avec Ballotpedia sur cette fonctionnalité. Le réseau social affirme que l’objectif est d’aider les utilisateurs à connaître le contexte de ce qui se passe autour des élections cette année. Lorsque vous visitez le profil d’un candidat, vous voyez les détails de son poste directement au-dessus de son bios.

Les étiquettes électorales fournissent des informations sur les candidats politiques, comme le bureau pour lequel ils se présentent, leur numéro d’état et de district, et contiennent une petite icône d’urne. L’étiquette apparaîtra sur la page de profil du compte Twitter d’un candidat et sur chaque Tweet envoyé et retweeté par le compte du candidat, même lorsqu’il est intégré sur des sites hors Twitter

Ces deux modifications sont en cours de déploiement aujourd’hui et vous pouvez télécharger la dernière version de l’application Twitter sur l’App Store.

